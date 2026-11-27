Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Движение «Маджлис народов Дагестана» признали террористическим
Советский районный суд Махачкалы признал международное общественное движение «Маджлис народов Дагестана» террористической организацией и запретил его деятельность в России.
«Советский районный суд города Махачкалы удовлетворил административный иск о признании международного общественного движения «Маджлис народов Дагестана» террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации, в том числе структурных подразделений и аффилированных организаций, входящих в состав движения», – сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Дагестана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Верховный суд России признал «Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев» террористической организацией.
В марте «Антивоенный комитет России*» признали террористическим движением.
В январе Забайкальский краевой суд постановил признать неформальное «Забайкальское левое объединение» террористической организацией.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ