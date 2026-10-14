Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Верховный суд признал «баталхаджинцев» террористической организацией
Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал «Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев» террористической организацией, запретив ее деятельность на территории страны.
Заседание суда прошло в закрытом режиме. Решение о запрете подлежит немедленному исполнению, передает РИА «Новости».
«Признать международную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев» и иные используемые наименования… террористической организацией и запретить ее деятельность на территории РФ», – решил суд.
В 2022 году Южный окружной военный суд уже включил боевое крыло группы последователей ингушского суфийского шейха Батал-Хаджи Белхороева в федеральный список террористических организаций.
В конце 2025 года ФСБ пресекла в Москве, Чечне и Ингушетии деятельность экстремистской группировки «баталхаджинцев». Операция прошла в рамках расследования убийства главы центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которые погибли в результате теракта в Москве в ноябре 2019 года, уточнили в Следственном комитете России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд признал «Съезд народных депутатов» террористической организацией в России.
В апреле Росфинмониторинг внес «Чеченскую Республику Ичкерию» в перечень террористов. Также тогда список террористических организаций пополнил «Антивоенный комитет России*».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ