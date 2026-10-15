Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.4 комментария
Путин ответил замглавы Минфина шуткой про «Абрау-Дюрсо»
Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» шуткой отреагировал на предупреждение Минфина о рисках введения отложенного инвестиционного налогового вычета, вспомнив поговорку о шампанском и связав ее с главой ГК «Абрау-Дюрсо» Павлом Титовым.
Во время форума-съезда «Деловой России», в котором глава государства участвует по видеосвязи, один из участников поднял тему отложенного инвестиционного налогового вычета, передает ТАСС. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов отметил, что реализация этой идеи несет определенные риски.
«Риски всегда существуют, но кто не рискует, тот не обращается к Титову в «Абрау-Дюрсо», – сказал Путин, комментируя слова замглавы Минфина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан. Путин связал уверенность в будущем страны с развитием науки и технологий.
Также Путин отметил ответственную гражданскую позицию российского бизнеса.