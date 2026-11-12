Посол России Петраков заявил о насаждении Киевом русофобии в Австралии

Tекст: Вера Басилая

Супруга посла Украины в Австралии Лиана Мирошниченко покинула Международный женский клуб в Канберре в знак протеста против принятия туда супруги российского дипломата Ирины Петраковой. Ее примеру последовали жены послов Эстонии и Италии, передает ТАСС.

«То, что мы видим, – это попытка политического давления на австралийское законодательство и институты с украинской стороны, это попытка определять, кто равнее других, продвигать русофобию как в клубе, так и в стране», – заявил Петраков. Он добавил, что кампания по бойкоту была запущена прямо накануне встречи в ОАЭ.

Юристы клуба констатировали, что отказ в принятии заявки Петраковой стал бы дискриминацией, сообщает ABC. По словам Мирошниченко, президент клуба Сэнди Кейн упрекнула ее, заявив, что нежелание находиться с кем-либо в одной комнате является личной проблемой. После этого посол Украины Василий Мирошниченко обвинил Кейн в оскорблении несогласных членов организации, однако сама президент клуба отвергла эти утверждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Москвы, Вашингтона и Киева обсудили в Абу-Даби устройство европейской безопасности.

В прошлом месяце посол России в Австралии Михаил Петраков ответил на критику украинского коллеги в связи с посещением Национального пресс-клуба.

Петраков заявил, что в австралийских СМИ наблюдаются признаки организованной кампании, направленной против договоренностей России и США о поставках дизельного топлива.