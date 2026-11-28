Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Минпросвещения уточнило правила приема победителей олимпиад в вузы
Минпросвещения: Поправка о приеме в вузы не коснется Всероссийской олимпиады
Поправка о приеме в вузы победителей олимпиад без экзаменов относится только к состязаниям из перечня Минобрнауки, сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко.
Для победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников сохраняется право на поступление в вуз без экзаменов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Максима Костенко, руководителя Института содержания и методов обучения имени Леднева.
Ранее Госдума приняла поправку, согласно которой право на поступление в вузы без вступительных испытаний остается только за победителями школьных олимпиад, а призерам предоставляются другие льготы.
Костенко подчеркнул, что участие в олимпиадах не должно сводиться лишь к льготам, так как оно помогает школьникам углублять знания, развивать нестандартное мышление и справляться с волнением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минпросвещения сообщило о сохранении льгот для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.
В тот же день депутаты Госдумы приняли поправку об ограничении права на поступление без экзаменов только победителями школьных олимпиад.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о планах учитывать результаты школьных олимпиад при поступлении в вузы исключительно для старшеклассников.