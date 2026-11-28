Минпросвещения: Поправка о приеме в вузы не коснется Всероссийской олимпиады

Tекст: Дмитрий Зубарев

Для победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников сохраняется право на поступление в вуз без экзаменов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Максима Костенко, руководителя Института содержания и методов обучения имени Леднева.

Ранее Госдума приняла поправку, согласно которой право на поступление в вузы без вступительных испытаний остается только за победителями школьных олимпиад, а призерам предоставляются другие льготы.

Костенко подчеркнул, что участие в олимпиадах не должно сводиться лишь к льготам, так как оно помогает школьникам углублять знания, развивать нестандартное мышление и справляться с волнением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минпросвещения сообщило о сохранении льгот для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

В тот же день депутаты Госдумы приняли поправку об ограничении права на поступление без экзаменов только победителями школьных олимпиад.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о планах учитывать результаты школьных олимпиад при поступлении в вузы исключительно для старшеклассников.