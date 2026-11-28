Европа за месяц отобрала из хранилищ рекордные 11 млрд кубометров газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

С начала осенне-зимнего периода европейские страны израсходовали 18% от объемов топлива, закачанных летом. Суммарный отбор на 32% превысил средний показатель за предыдущие пять лет, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

С наступлением холодов в конце ноября государства Евросоюза резко увеличили суточное изъятие топлива. В период с 23 по 26 ноября показатели отбора установили абсолютные рекорды для этих суток за все время наблюдений.

По состоянию на 26 ноября подземные хранилища Европы были заполнены на 66,6%, что является наименьшим значением на эту дату с 2011 года. В резервуарах остается около 72,9 млрд кубометров газа, что на 12 млрд меньше прошлогодних накоплений.

Еврокомиссия требовала от стран ЕС заполнить хранилища на 90% к 1 декабря. Из-за надежд на теплую зиму регулятор допускал снижение нормы до 80%, однако европейским государствам не удалось достичь и этого показателя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу компания «Газпром» предупредила о рисках для надежного газоснабжения европейских потребителей зимой.

В четверг суточный отбор газа из подземных хранилищ Европы установил рекорд за все время наблюдений.

Ранее суммарный отбор топлива в европейских странах на 44% превысил средний показатель за последние пять лет.