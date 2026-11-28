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Европа отобрала рекордный объем газа из хранилищ за месяц
Европа за месяц отобрала из хранилищ рекордные 11 млрд кубометров газа
За первые 30 дней отопительного сезона европейские страны извлекли из подземных хранилищ почти 11 млрд кубометров газа, что стало историческим максимумом для этого периода.
С начала осенне-зимнего периода европейские страны израсходовали 18% от объемов топлива, закачанных летом. Суммарный отбор на 32% превысил средний показатель за предыдущие пять лет, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
С наступлением холодов в конце ноября государства Евросоюза резко увеличили суточное изъятие топлива. В период с 23 по 26 ноября показатели отбора установили абсолютные рекорды для этих суток за все время наблюдений.
По состоянию на 26 ноября подземные хранилища Европы были заполнены на 66,6%, что является наименьшим значением на эту дату с 2011 года. В резервуарах остается около 72,9 млрд кубометров газа, что на 12 млрд меньше прошлогодних накоплений.
Еврокомиссия требовала от стран ЕС заполнить хранилища на 90% к 1 декабря. Из-за надежд на теплую зиму регулятор допускал снижение нормы до 80%, однако европейским государствам не удалось достичь и этого показателя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу компания «Газпром» предупредила о рисках для надежного газоснабжения европейских потребителей зимой.
В четверг суточный отбор газа из подземных хранилищ Европы установил рекорд за все время наблюдений.
Ранее суммарный отбор топлива в европейских странах на 44% превысил средний показатель за последние пять лет.