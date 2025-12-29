Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.0 комментариев
Экс-главу Тамбовской области Егорова арестовали по делу о взятках
Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова заключили под стражу по делу о получении взяток от бизнесменов на сумму 80 млн рублей, сообщили в ФСБ.
Егоров, по версии следствия, систематически получал взятки от предпринимателей Тамбовской области за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Также ему платили «за способствование продвижению на госслужбе».
Общая сумма взяток составляет не менее 80 млн рублей, добавили в ФСБ.
Напомним, в июле Егорова арестовали по обвинению в получении взятки на сумму 84 млн рублей.