    Призывавший убивать российских военных депутат стал спикером финского парламента
    КС России разрешил регистрацию по месту пребывания в апартаментах
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    Глава Белгородской области объявил о срочном усилении защиты
    Генсек НАТО заявил о вводе войск на Украину после заключения мира
    Кремль ответил на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
    Госдолг Украины вырос до 98,4% ВВП за год
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    6 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    16 комментариев
    3 февраля 2026, 16:45 • В мире

    Россия срывает попытки Франции взять колониальный реванш в Африке

    @ Kilaye Bationo/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Президент Нигера поблагодарил «российских партнеров за их оперативные действия, которые позволили нам полностью разгромить противника в течение двадцати минут». Речь идет об отражении атаки террористов на главный аэропорт страны. За происходящим и в Нигере, и в ряде других стран Африки стоит Франция и ее спецслужбы. Чего именно они добиваются?

    Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала заявление, из которого следует, что администрация президента Франции Эммануэля Макрона ищет возможности для политического реванша в Африке и дестабилизирует там обстановку с помощью местных террористов.

    «Несмотря на провал своего преступного замысла, рафинированные расисты из Парижа не опускают руки. В центре их внимания – дестабилизация обстановки в «неугодных странах» Сахаро-Сахельской зоны с помощью местных террористических группировок и, конечно, украинского режима, снабжающего боевиков беспилотниками и инструкторами», – говорится в сообщении.

    В последние годы Франция потерпела ряд серьезных политических поражений в Африке и даже была вынуждена вывести войска из некоторых африканских стран. Так, в 2022 году французские военные покинули Мали, а в 2023-м власти Буркина-Фасо денонсировали договор с Парижем о военной помощи. В том же году вывода французских войск потребовали мятежники, пришедшие к власти в Нигере, а в конце 2024-го то же сделала и Республика Чад. Похоже, Франция поставила себе задачу взять в Африке антироссийский реванш.

    Наиболее свежий пример: в ночь на 29 января этого года также было совершено террористическое нападение на аэропорт столицы Нигера – Ниамея. Столичный аэродром – это не только гражданский объект, но еще и 101-я военно-воздушная база, которую ранее занимала как раз французская армия. Также в районе аэропорта Ниамея находится база БПЛА, на которой расположены позиции российского Африканского корпуса.

    Президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил власти Франции, Бенина и Кот-д’Ивуара в поддержке террористов, атаковавших район аэропорта Ниамея. «Мы напоминаем спонсорам этих наемников – в частности, Эммануэлю Макрону, Патрису Талону и Алассану Уаттаре (президентам Франции, Бенина и Кот-д’Ивуара – прим. ВЗГЛЯД), что мы достаточно наслушались их «лая», и что они, в свою очередь, тоже должны подготовиться к тому, чтобы услышать наш ответ», – заявил Тчиани.

    После осмотра пострадавшего района Тчиани сообщил, что аэропорт подвергся попытке «проникновения со стороны наемников, управляемых дистанционно». Также он особо отметил заслуги российских военнослужащих в отражении нападения.

    «Это возможность отметить усилия всех сил обороны и безопасности, а также наших российских партнеров за их оперативные действия, которые позволили нам полностью разгромить противника в течение двадцати минут»,

    – отметил глава государства. А глава Минобороны Нигера Салифу Моди сообщил, что вооруженным силам удалось ликвидировать 20 боевиков и задержать еще 11 человек, большинство из которых получили тяжелые ранения. В ходе столкновений погибли четыре военнослужащих армии Нигера. О потерях среди российских военных не сообщается.

    В другой стране Сахаро-Сахельской зоны – Буркина-Фасо – установлена причастность Франции к попытке государственного переворота 3 января 2026 года. «Мятежникам ставилась задача убить президента Ибрагима Траоре, являющегося одним из лидеров борьбы с неоколониализмом. По расчетам Парижа, это не только привело бы к власти лояльные Франции силы в Уагадугу, но и нанесло бы удар по всем сторонникам суверенитета и идеологии панафриканизма на континенте», – говорится в сообщении СВР.

    Устранение Траоре – абсолютный приоритет для французских спецслужб. Дело в том, что харизматичный лидер «Сахельской весны» олицетворяет собой антиколониальное движение в Западной Африке. Но в то же время ситуация внутри Буркина-Фасо довольно неоднозначная, в стране сохраняется профранцузская коррумпированная прослойка, которая уже несколько раз заявляла о себе. И в результате последних событий в Буркина-Фасо приняли решение распустить все политические партии.

    Примечательно, что практически во всех странах Париж делает ставку на физическое устранение лидеров антиколониального движения. Например, в Буркина-Фасо уже перестали считать попытки покушений на Ибрагима Траоре, охрану которого с недавних пор составляют российские специалисты. Кроме того, в Уагадугу расположены российские центры электронного слежения, которые уже несколько раз эффективно использовались в рамках антитеррористических операций и в ходе предотвращения угроз жизни президенту Траоре.

    В Мали же в последние месяцы была избрана тактика постоянных нападений на колонны с топливом, что по французскому плану должно было привести к дефициту бензина в стране. Боевики из сепаратистских и джихадистских формирований, которых поддерживает Франция, атаковывали цистерны с топливом, особенно в труднодоступных северных районах страны. Солдаты малийской армии и российские военнослужащие организовали несколько успешных контртеррористических операций и смогли вытеснить противника к государственной границе Мали.

    Атаки на бензовозы, попытки блокады малийских городов, террор против мирных жителей служат цели создать условия для свержения президента Ассими Гоиты, считают в российской разведке.

    Еще одно направление действий Франции – Мадагаскар, «где в октябре 2025 года к власти пришли силы, взявшие курс на развитие отношений с БРИКС. В Париже прорабатывают пути свержения нового президента страны Михаэля Рандрианирины и «восстановления лояльного режима», – говорится в сообщении российской разведки. Полковник Михаэль Рандрианирина стал временным президентом и председателем Президентского совета для проведения реформ и подготовки выборов.

    Новое руководство Мадагаскара обратилось к России за помощью в военной сфере и поддержании порядка. В конце декабря 2025 года на остров прибыл первый самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ с вооружением на борту. Президент Рандрианирина назвал его «оборудованием». 14 января стрелковое оружие и специальные средства были в торжественной обстановке переданы мадагаскарской армии и полиции. Также российские инструкторы в конце января провели обучения для военнослужащих Мадагаскара.

    При этом старые военные контакты Мадагаскара с Францией фактически заморожены, на острове более нет ни французских военнослужащих, ни военных специалистов. Само собой, Париж не хотел бы с этим мириться.

    Колониализм для Парижа – способ существования, отказаться от которого означало бы перестроить всю систему экономического уклада.

    Это не только вопрос престижа, это вопрос сохранения Франции в качестве одного из мировых лидеров. Поэтому Париж фактически открыл целый подпольный фронт на африканском направлении, на котором использует откровенно террористические методы.

    Частично это связано с системой восприятия французами африканских стран и народов. Парижу привычно ориентироваться на небольшие коррумпированные социальные группы внутри избранных племен, а то и вовсе на каких-то отдельных лидеров. Носителей антиколониальных идей, таких как Ибрагим Траоре, Франция воспринимает как досадную помеху, которую требуется убрать с дороги. Отсюда и постоянные попытки ликвидировать или сместить африканских лидеров и «вернуть все как было», то есть восстановить профранцузские режимы.

    Как известно, не так давно глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что проповедуемый Западом долгие годы «порядок, основанный на правилах», был иллюзией. Иначе говоря, подтвердила имперскую сущность Европы и Запада в целом. Так и Франция, как одна из самых значимых стран Европы, пытается вернуть свое имперское и колониальное влияние в Африке – столь же бесстыжими методами. А защищают африканские страны от неоколониализма и терроризма только русские инструкторы и оружие.

    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз?

    Россия создает условия для победы в 2026 году

На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    Почему США стремятся добить Иран

В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона?

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

«Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме.

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

      Роль черной магии в диктатуре Зеленского

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

      Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

      Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

      Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Кто такие резервисты и как они служат

Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

      Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

      В чем уникальность российского маткапитала

Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

      Трамп: Официант, еще льда!

Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

      Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

      Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

      Время удивительных историй

Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Россиюшка. Специальный репортаж

Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      Слово ветерана

«Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Правда и победа

Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Настоящая история России

Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Здесь и там

Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      Напиши письмо солдату

В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Англоязычный «ВЗ Дайджест»

Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культ

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

