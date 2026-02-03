Россия срывает попытки Франции взять колониальный реванш в Африке

Tекст: Евгений Крутиков

Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала заявление, из которого следует, что администрация президента Франции Эммануэля Макрона ищет возможности для политического реванша в Африке и дестабилизирует там обстановку с помощью местных террористов.

«Несмотря на провал своего преступного замысла, рафинированные расисты из Парижа не опускают руки. В центре их внимания – дестабилизация обстановки в «неугодных странах» Сахаро-Сахельской зоны с помощью местных террористических группировок и, конечно, украинского режима, снабжающего боевиков беспилотниками и инструкторами», – говорится в сообщении.

В последние годы Франция потерпела ряд серьезных политических поражений в Африке и даже была вынуждена вывести войска из некоторых африканских стран. Так, в 2022 году французские военные покинули Мали, а в 2023-м власти Буркина-Фасо денонсировали договор с Парижем о военной помощи. В том же году вывода французских войск потребовали мятежники, пришедшие к власти в Нигере, а в конце 2024-го то же сделала и Республика Чад. Похоже, Франция поставила себе задачу взять в Африке антироссийский реванш.

Наиболее свежий пример: в ночь на 29 января этого года также было совершено террористическое нападение на аэропорт столицы Нигера – Ниамея. Столичный аэродром – это не только гражданский объект, но еще и 101-я военно-воздушная база, которую ранее занимала как раз французская армия. Также в районе аэропорта Ниамея находится база БПЛА, на которой расположены позиции российского Африканского корпуса.

Президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил власти Франции, Бенина и Кот-д’Ивуара в поддержке террористов, атаковавших район аэропорта Ниамея. «Мы напоминаем спонсорам этих наемников – в частности, Эммануэлю Макрону, Патрису Талону и Алассану Уаттаре (президентам Франции, Бенина и Кот-д’Ивуара – прим. ВЗГЛЯД), что мы достаточно наслушались их «лая», и что они, в свою очередь, тоже должны подготовиться к тому, чтобы услышать наш ответ», – заявил Тчиани.

После осмотра пострадавшего района Тчиани сообщил, что аэропорт подвергся попытке «проникновения со стороны наемников, управляемых дистанционно». Также он особо отметил заслуги российских военнослужащих в отражении нападения.

«Это возможность отметить усилия всех сил обороны и безопасности, а также наших российских партнеров за их оперативные действия, которые позволили нам полностью разгромить противника в течение двадцати минут»,

– отметил глава государства. А глава Минобороны Нигера Салифу Моди сообщил, что вооруженным силам удалось ликвидировать 20 боевиков и задержать еще 11 человек, большинство из которых получили тяжелые ранения. В ходе столкновений погибли четыре военнослужащих армии Нигера. О потерях среди российских военных не сообщается.

В другой стране Сахаро-Сахельской зоны – Буркина-Фасо – установлена причастность Франции к попытке государственного переворота 3 января 2026 года. «Мятежникам ставилась задача убить президента Ибрагима Траоре, являющегося одним из лидеров борьбы с неоколониализмом. По расчетам Парижа, это не только привело бы к власти лояльные Франции силы в Уагадугу, но и нанесло бы удар по всем сторонникам суверенитета и идеологии панафриканизма на континенте», – говорится в сообщении СВР.

Устранение Траоре – абсолютный приоритет для французских спецслужб. Дело в том, что харизматичный лидер «Сахельской весны» олицетворяет собой антиколониальное движение в Западной Африке. Но в то же время ситуация внутри Буркина-Фасо довольно неоднозначная, в стране сохраняется профранцузская коррумпированная прослойка, которая уже несколько раз заявляла о себе. И в результате последних событий в Буркина-Фасо приняли решение распустить все политические партии.

Примечательно, что практически во всех странах Париж делает ставку на физическое устранение лидеров антиколониального движения. Например, в Буркина-Фасо уже перестали считать попытки покушений на Ибрагима Траоре, охрану которого с недавних пор составляют российские специалисты. Кроме того, в Уагадугу расположены российские центры электронного слежения, которые уже несколько раз эффективно использовались в рамках антитеррористических операций и в ходе предотвращения угроз жизни президенту Траоре.

В Мали же в последние месяцы была избрана тактика постоянных нападений на колонны с топливом, что по французскому плану должно было привести к дефициту бензина в стране. Боевики из сепаратистских и джихадистских формирований, которых поддерживает Франция, атаковывали цистерны с топливом, особенно в труднодоступных северных районах страны. Солдаты малийской армии и российские военнослужащие организовали несколько успешных контртеррористических операций и смогли вытеснить противника к государственной границе Мали.

Атаки на бензовозы, попытки блокады малийских городов, террор против мирных жителей служат цели создать условия для свержения президента Ассими Гоиты, считают в российской разведке.

Еще одно направление действий Франции – Мадагаскар, «где в октябре 2025 года к власти пришли силы, взявшие курс на развитие отношений с БРИКС. В Париже прорабатывают пути свержения нового президента страны Михаэля Рандрианирины и «восстановления лояльного режима», – говорится в сообщении российской разведки. Полковник Михаэль Рандрианирина стал временным президентом и председателем Президентского совета для проведения реформ и подготовки выборов.

Новое руководство Мадагаскара обратилось к России за помощью в военной сфере и поддержании порядка. В конце декабря 2025 года на остров прибыл первый самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ с вооружением на борту. Президент Рандрианирина назвал его «оборудованием». 14 января стрелковое оружие и специальные средства были в торжественной обстановке переданы мадагаскарской армии и полиции. Также российские инструкторы в конце января провели обучения для военнослужащих Мадагаскара.

При этом старые военные контакты Мадагаскара с Францией фактически заморожены, на острове более нет ни французских военнослужащих, ни военных специалистов. Само собой, Париж не хотел бы с этим мириться.

Колониализм для Парижа – способ существования, отказаться от которого означало бы перестроить всю систему экономического уклада.

Это не только вопрос престижа, это вопрос сохранения Франции в качестве одного из мировых лидеров. Поэтому Париж фактически открыл целый подпольный фронт на африканском направлении, на котором использует откровенно террористические методы.

Частично это связано с системой восприятия французами африканских стран и народов. Парижу привычно ориентироваться на небольшие коррумпированные социальные группы внутри избранных племен, а то и вовсе на каких-то отдельных лидеров. Носителей антиколониальных идей, таких как Ибрагим Траоре, Франция воспринимает как досадную помеху, которую требуется убрать с дороги. Отсюда и постоянные попытки ликвидировать или сместить африканских лидеров и «вернуть все как было», то есть восстановить профранцузские режимы.

Как известно, не так давно глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что проповедуемый Западом долгие годы «порядок, основанный на правилах», был иллюзией. Иначе говоря, подтвердила имперскую сущность Европы и Запада в целом. Так и Франция, как одна из самых значимых стран Европы, пытается вернуть свое имперское и колониальное влияние в Африке – столь же бесстыжими методами. А защищают африканские страны от неоколониализма и терроризма только русские инструкторы и оружие.