  • Новость часаЗахарова: НАТО стремится втянуть Грузию в опасные игры
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Захарова объявила о готовности обсудить гарантии ненападения на НАТО
    Умерла Вера Алентова
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»
    Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    20 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    7 комментариев
    25 декабря 2025, 19:44 • В мире

    Африка требует расплаты от Франции

    Африка требует расплаты от Франции
    @ Julien Mattia/Le Pictorium Agency/ZUMA Press/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром.

    Парламент Алжира единогласно принял закон, по которому страна сможет потребовать, во-первых, извинений, а во-вторых, репараций. Извиняться, а главное, платить по замыслу алжирских законодателей придется Франции – бывшей колониальной державе, которая последовательно и методично угнетала Алжир, начиная аж с 1830 года.

    Когда всего лишь разводятся супруги, прожившие вместе несколько лет, дележ имущества и определение размеров денежных компенсаций и то может вылиться в весьма приличные суммы. В некотором смысле развод между Францией и Алжиром завершился в 60-е годы XX века, с окончанием войны за независимость в 1962 году. Бывшая метрополия легкомысленно сочла, что теперь она в безопасности, и в своих отношениях с прежней колонией не слишком церемонилась. И вот теперь, в декабре 2025 года, Алжир наконец-то решился предъявить Франции счет.

    Французская газета Le Monde констатировала, что «дипломатический антагонизм между Алжиром и Францией только что достиг новых высот», но речь в данном случае идет не только и не сколько о дипломатии. Фактически и теперь уже юридически Алжир «криминализовал французскую колонизацию» страны, то есть объявил ее преступлением, совершенным государством по отношению к другому государству.

    Идея подобного закона витала в воздухе годами, но реализовался он только в нынешних обстоятельствах, когда напряженность в отношениях между Алжиром и Францией приняла характер максимальной враждебности. Cыграло свою роль множество обстоятельств – начиная от глупости президента Макрона, который позволил себе вслух усомниться в существовании алжирского народа, до влезания Франции в качестве арбитра в запутанный вопрос о Западной Сахаре между Алжиром и Марокко, который французские власти решили в пользу Марокко.

    Еще несколько лет назад власти североафриканской страны даже не требовали от бывшей метрополии формальных извинений за колониальный период. В 2020 году президент Алжира Абдельмаджид Теббун лишь отмечал, что желал бы таких извинений, но не настаивал на этом вопросе. Теперь же от Франции требуют не только формальных извинений – что коренным образом меняет дело.

    Министерство иностранных дел Франции публично определило новый закон как «откровенно враждебную инициативу», которая может лишь повредить «желанию возобновить французско-алжирский диалог». Текст закона, который состоит из пяти глав и 27 статей, между тем не содержит ничего такого, о чем уже не было бы известно от историков.

    Здесь перечислены преступления, совершенные Францией, включая «ядерные испытания» (всего имели место 17 таких испытаний в 1960–1966 годах), «внесудебные расправы», «систематическое ограбление» богатств страны, «физические и психологические пытки». Считая с 1830 по 1962 год, таких неприглядных фактов набралось более чем достаточно. Отдельная статья посвящена коллаборационистам, так называемым харки, действия которых объявлены «изменой» и любое восхваление которых теперь может повлечь в Алжире заключение сроком до 10 лет.

    «Алжирское государство примет меры, любыми способами и с привлечением юридических и судебных механизмов, чтобы добиться признания и официальных извинений со стороны Франции за ее колониальное прошлое»,

    – гласит одна из статей нового закона. Также Алжир оставляет за собой право требовать репарации, а еще настаивает на возвращении украденных колонизаторами ценностей и обеззараживании полигонов в алжирской Сахаре, на которых происходили французские ядерные испытания.

    Закон объявил само завоевание Алжира «нарушением международного права» и постановил, что «полное возмещение… всех материальных и моральных убытков, ставших следствием французской колонизации, является неотъемлемым правом государства и народа Алжира». В ходе одной только войны за независимость, по подсчетам французских историков, было убито 400 тысяч алжирцев (полтора миллиона по оценкам самих алжирцев).

    Алжирские СМИ еще до подписания закона назвали его «историческим», отмечая его связь с резолюцией, принятой Африканском союзом в феврале, которая признает в том числе колониализм и рабство преступлением против человечества и геноцидом. Хотя исследователь колониальной истории из британского университета Эксетера Хосни Китоуни полагает, что «с юридической точки зрения этот закон не имеет международного значения и не может обязать Францию».

    Однако в том-то и проблема, что принятый Алжиром закон никак не является внутренним делом только одного государства. Хотя алжирские СМИ делают упор на том, что новый закон требует от Франции лишь того, что она обязана сделать с точки зрения общечеловеческой морали – признать преступления прошлого, раскрыть подробности испытаний оружия массового поражения, вернуть украденные сокровища и т. д. Он также весьма недвусмысленно открывает путь и для требования репараций, что наверняка будет иметь далеко идущие последствия.

    Во-первых, в Африке отметилось множество колониальных держав. И

    если примеру Алжира последуют и остальные жертвы колонизации, ряду стран – начиная от Великобритании с Францией и заканчивая Италией, Португалией и Бельгией – придется несладко, когда с них тоже начнут требовать репарации.

    Во-вторых, сама тема репараций имеет политический успех в некоторых странах вроде Польши, которая время от времени то пытается стребовать деньги с Германии за Вторую мировую войну, то высказывает претензии на активы России за так называемую оккупацию во времена СССР. Так что окно для попытки использовать само понятие репараций открывается весьма широкое.

    Приняв новый закон, Алжир в некотором роде сыграл на поле Франции, которая отличается пристрастием к разного рода юридической казуистике. Подтвердив, что французский колониализм является преступлением против человечества, Алжир таким образом дал понять, что у него нет срока давности (как и у всех преступлений этого рода).

    Это, в частности, значит, что Алжир теперь в любой момент может вернуться к этой теме и развить ее – обозначив, к примеру, конкретную сумму репараций. Равно как и любая другая африканская страна – учитывая колониальное прошлое континента, в ответчиках недостатка не будет. Другой вопрос, что потребуются некие юридические механизмы по взысканию репараций с бывших колониальных держав. Но это уже дело будущего.

    Главное
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Путин исполнил мечту школьницы о визите в Звездный городок
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    Пентагон сообщил о резком росте экспорта китайских истребителей
    Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора
    Долина попросила продлить срок бесплатного проживания в квартире в Хамовниках
    Сын основательницы РЕН-ТВ Лесневской рассказал о причинах смерти матери

    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма

    Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации