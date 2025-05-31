  • Новость часаУкраинских пограничников с румынской границы перебросили в Сумскую область
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    В суд направлено дело против пытавшегося въехать в Россию снайпера ВСУ из Армении
    Диетолог рассказал, почему нельзя есть горячую картошку
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    Макрон пригрозил расширением НАТО в Азии
    Британия собралась объявить Россию «непосредственной и насущной угрозой»
    Маск ответил на вопрос о синяке под глазом шуткой про пощечину Макрону
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    17 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    33 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    3 комментария
    31 мая 2025, 09:10 • В мире

    Методы давления на Россию в Европе стали переносить на Африку

    Методы давления на Россию в Европе стали переносить на Африку
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Франция собирается ограбить Алжир. Отношения двух стран переживают кризис, в каких-то аспектах напоминающий российско-европейские отношения, и примерно те же беззаконные методы Париж угрожает применить к представителям алжирской элиты. Что к этому привело и какими будут последствия?

    Запад любит повторять мантру про неприкосновенность частной собственности – но как только ему представляется удобный случай ее отобрать безнаказанно, всегда находит благовидный предлог. В данном случае имеется даже не предлог, а стремление наказать непокорного.

    С тех пор, как Франция встряла в территориальный спор между Марокко и Алжиром по поводу Западной Сахары и объявила, что признает права Марокко на эту территорию, отношения между Францией и Алжиром стали стремительно ухудшаться. И это при том, что они вообще практически никогда не были благостными: Алжир добыл независимость от французов в кровопролитной многолетней войне.

    Алжирские власти почти целиком выставили Францию с рынка зерна, заменив его российским, но одной пшеницей дело не ограничилось. К примеру, французский конгломерат CMA CGM был не прочь наложить лапу на терминал порта в Оране, который занимает стратегическое положение. Однако на очередном витке дипломатической войны между Алжиром и Парижем стало ясно, что об Оране в ближайшее время не может быть и речи.

    Некоторое время Алжир отозвал своего посла из Парижа и стал выкидывать французских дипломатов со своей территории, объявляя их персонами нон грата. Франция взяла на вооружение аналогичные методы, да еще в ответ стала требовать наличие виз у обладателей алжирских дипломатических паспортов. Затем дело дошло до арестов алжирцев во Франции, и француза в Алжире. Договориться о чем-то с Алжиром стало нереально – и, полностью провалившись в дипломатическом плане, Франция перешла к языку угроз.

    Как сообщает ряд французских изданий – L’Express, Le Journal du Dimanche и другие – «Франция рассматривает возможность заморозки активов примерно 20 высокопоставленных алжирских чиновников, которые владеют недвижимостью на французской территории…

    Мера, которая будет основана на модели, применяемой к российским олигархам, может быть активирована в случае новой эскалации отношений между двумя странами».

    Есть, впрочем, и некоторые нюансы. «В отличие от замораживания активов граждан России во Франции, замораживание алжирских средств не подпадает под нормы ЕС». Однако если нельзя, но очень хочется, то можно. Потому что «министры экономики и внутренних дел имеют право замораживать активы лиц, которые обвиняются в совершении «актов вмешательства». Этот термин, ныне закрепленный в законе, обозначает «действие, совершенное прямо или косвенно по просьбе или от имени иностранной державы и имеющее целью или результатом… причинение вреда основным интересам нации».

    Под замораживанием во Франции имеется в виду, что лицам, которые окажутся в санкционном списке, запретят пользоваться недвижимостью и другой собственностью, а также банковскими счетами, в течение полугода, после чего этот срок может быть продлен. Список 20 алжирских лишенцев уже составлен, но вряд ли он станет последним. Ибо «считается, что 801 член алжирской номенклатуры имеет во Франции финансовые интересы и регулярно приезжает сюда. Причем это не считая военных», – добавил анонимный источник, который снабдил французские СМИ сведениями о готовящейся акции.

    Замораживать средства высокопоставленных алжирцев предложил еще в январе министр внутренних дел Брюно Ретайо, и тогда же французские СМИ по-быстрому устроили опрос, который показал, что 72% французов эту меру поддерживают. С западной точки зрения, французские власти показывают серьезность своих намерений: сначала они объявили свою угрозу в общем виде, теперь она обрела конкретные очертания.

    Разумеется, никакой источник не мог сливать конфиденциальную информацию СМИ просто так, и публикации эти – нечто вроде черной метки, если угодно, орудие шантажа. Послание алжирским верхам, чтобы они образумились и отступили, попытка выступить с позиций силы – или, по крайней мере, державы, которая способна диктовать свои условия. И возникает вполне резонный вопрос – почему именно сейчас загорелся сыр-бор.

    Из-за высылки сотрудников посольства? Из-за ареста писателя? Из-за того, что Алжир категорически отказывается принимать обратно так называемых OQTF – лиц, которые обязаны покинуть французскую территорию, то есть преступников без французского гражданства, приговоренных к этапированию в страну прописки?

    Однако и L’Express, и Le Journal du Dimanche, и другие издания дают понять, что собственность и счета начнут замораживать, если Алжир пойдет на «новую эскалацию». И вряд ли имеется в виду высылка очередной дюжины посольских клерков. Скорее уж дело в бизнесе: с алжирским направлением работают 5,5 тыс. французских фирм, и около 500 из них имеют филиалы на территории Алжира. Как выразился вконец расстроенный глава Алжирско-французской торгово-промышленной палаты Мишель Бизак:

    «Если Алжир всерьез рассердится, мы в одночасье потеряем экспорт на 5 миллиардов, оно нам надо?».

    Как пишут французские СМИ, поначалу дипломатические раздоры между Алжиром и Францией не касались бизнеса, но чем дальше закручивалась спираль взаимных претензий, тем больше происходящее стало сказываться на экономических связях. Потеряв алжирский экспортный рынок для своего зерна, Франция больше не хочет искушать судьбу.

    Отсюда и язык угроз, и желание заставить с собой считаться – при полном непонимании того, что попытка обращаться с другими подобным образом может лишь еще сильнее настроить их против нее. Неужели с помощью замораживания средств алжирской элиты Париж всерьез хочет вернуть расположение алжирского бизнеса?

    Впрочем, даже в Марокко, где терпеть не могут Алжир, к заявлению во французских СМИ отнеслись весьма скептически. «В нынешнем виде этот «черный список» (из 20 лиц, против которых будут приняты санкции), похоже, обречен остаться в столах представителей исполнительной власти. Публикация документа, если таковая случится, станет точкой невозврата во франко-алжирских отношениях. Данного сценария Париж, скорее всего, хочет избежать, при этом запасшись сдерживающими инструментами, соразмерными кризису, который продолжает углубляться».

    Проблема в том, что Франция разучилась справляться с кризисами, и все, что она может, – махать санкционной дубиной. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов меркантильный интерес: если Франция реализует на практике норму о замораживании собственности и денег лиц, которые якобы что-то против нее имели и вмешивались в ее дела, эту норму можно будет впоследствии распространить на кого угодно – и без особых хлопот пополнять казну.

    По крайней мере попытаться – до тех пор, пока не выяснится, что санкции оружие обоюдоострое и приносят убытки прежде всего тем, кто их вводит. Пример России, на которую ссылается французская пресса, в этом смысле весьма показателен.

    Главное
    Украина пропустила выплату 665 млн долларов по госдолгу
    Австралия решила обвинить Россию в угрозе новой волны ядерного распространения
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    Байден в шутку пригрозил избить авторов книги о его «деградации»
    Иностранец осужден в Великом Новгороде за изнасилование дочери
    Губерниев заявил о «чудовищном раздолбайстве» в ситуации с допингом в России
    Нефтяные компании США начали закрывать буровые установки и увольнять работников

    Чем опасны амбициозные планы США по экспорту СПГ

    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

    Перейти в раздел

    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Смартфон заменит россиянам паспорт

    В Госдуму внесен законопроект о разработке многофункционального цифрового сервиса, который будет интегрирован с «Госуслугами». Планируется, что новое приложение совместит в себе не только функции мессенджера: с его помощью граждане смогут удостоверять личность и даже связываться с представителями власти. Как будет выглядеть такое приложение и какими будут его основные преимущества? Подробности

    Перейти в раздел

    Методы давления на Россию в Европе стали переносить на Африку

    Франция собирается ограбить Алжир. Отношения двух стран переживают кризис, в каких-то аспектах напоминающий российско-европейские отношения, и примерно те же беззаконные методы Париж угрожает применить к представителям алжирской элиты. Что к этому привело и какими будут последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации