Россия хорошо заработала на очередной ошибке Макрона

Tекст: Валерия Вербинина

Десять лет назад, ностальгически напоминает L’Opinion, Франция была главным поставщиком продовольствия в крупнейшую по площади страну Африки – Алжир. Три года назад, в 2022-м, Пятая республика хотя и сдала позиции, откатившись на второе место, но все-таки отправила в свою бывшую колонию сельскохозяйственной продукции на 1,3 млрд евро: и скот, и консервы, и печенье, и сахар etc. В 2023-м поток экспорта обвалился почти вдвое. В прошлом году практически иссяк.

Причина того, что французское печенье вдруг стало алжирским потребителям поперек горла, как считают во Франции, расположена в политической плоскости. Дело в том, что президент Эммануэль Макрон выбрал сторону Марокко в спорном вопросе, который возник из-за статуса Западной Сахары. Республика Алжир выступала за ее независимость, королевство Марокко утверждало, что спорная пустынная территория – неотделимая часть королевских владений.

Когда в Париже окончательно встали на сторону Марокко, Алжир, для которого эта тема была чрезвычайно чувствительной, рассвирепел. Возможно, французы полагали, что алжирцы побузят да успокоятся. Вместо этого там начали замораживать отношения с Францией по всем направлениям, в том числе в области торговли.

Еще в 2018 году Франция поставила в Алжир 5,4 млн тонн зерна, что составляло 80-90% всех его потребностей. Общий объем французских поставок за прошлый год еще не подсчитан, но французы полагают, что он составил всего около 400 тысяч тонн, а в 2025 году почти наверняка обнулится.

Но что же едят алжирцы вместо французского? Русское едят.

Теперь Россия закрывает 90% потребностей республики в зерне. И Франция, разумеется, вовсе не испытывает удовольствия от того, что ее лишили прибылей и стабильного рынка сбыта.

То же самое произошло с поставками крупного рогатого скота. Если в 2022 году французы продали коров и быков на 167 млн евро, то в 2024-м этот рынок практически перестал для них существовать.

До последнего времени кое-как держались продажи сухого молока и сыра, но Алжир, похоже, нашел замену Франции в лице Новой Зеландии.

Французы, помимо прочего, возмущались, что теперь их даже не приглашают участвовать в тендерах, а бывшие покупатели перестали отвечать на телефонные звонки. Алжирские СМИ нашли что ответить – и отстаивают позицию правительства самым решительным образом.

Как пишет El Watan, французы, жалуясь на политически мотивированный выбор Алжира в отношении поставщиков, забыли упомянуть, что «Марокко, которое является первостепенным союзником Франции, покупает все меньше и меньше французского зерна, зато широко открывает свои рынки для России, поскольку последняя предлагает гораздо более привлекательные цены».

В материале, который опубликовал марокканский портал Le360, указывается, что экспорт российской сельхозпродукции в Марокко в прошлом году увеличился в три раза и достиг 280 млн долларов. Поставки зерна составляют больше миллиона тонн, кроме того, после пятилетнего перерыва королевство возобновило закупки российского подсолнечного масла.

Со своей стороны Россия не скрывает, что собирается довести свой экспорт в Марокко до 350 млн долларов в год.

Автор статьи упоминает о «значительном уменьшении количества французского зерна, которое традиционно преобладало в марокканском импорте», и потребности в «диверсификации источников продовольствия» для королевства.

Еще в 2020 году французский журнал Figaro похвалялся, что Франция сумела удержаться в Северной Африке и за долгие годы «завязала прочные отношения со странами Магриба, в частности с Марокко, Алжиром, Тунисом и Египтом, на которые приходятся 40% французского экспорта зерна».

Теперь отношения с Алжиром испорчены – и, судя по всему, надолго, а Марокко, хоть и пользуется благосклонностью Франции, тоже не намерено упускать свою выгоду и расширяет сотрудничество с Россией. В сезоне 2023-2024 королевство закупило во Франции 2,8 млн тонн зерна, а в первой половине текущего сезона только 500 тысяч тонн. Французы прогнозируют дальнейшее падение в два раза или даже более.

Справедливости ради следует отметить, что 2024-й был крайне неудачным годом для зерновых во Франции из-за низкого урожая, на который оказали влияние бесконечные дожди и холодная весна.

Что же касается Египта, то в 2024 году Россия поставила туда продукции агропромышленного комплекса более чем на 3 млрд долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. Основным товаром опять является пшеница, которая составляет 84% экспорта.

Египет является одним из крупнейших импортеров зерна в мире и закупает его в разных странах, включая Румынию и Францию. Только за один 2024 год он приобрел 14,7 млн тонн зерна, из которых на Россию приходится 11,1 млн тонн.

Растет и российский экспорт пшеницы в Тунис. На середину декабря 2024 года он составил более 840 тысяч тонн, что на 86% больше показателей предыдущего года. Со своей стороны Тунис всерьез рассчитывает завоевать в этом году российский рынок с помощью оливкового масла.

Франция, долгое время считавшая Северную Африку (и особенно свои бывшие колонии) чем-то вроде неотделимой зоны влияния, жаловалась, что Россия использует хлеб в качестве «дипломатического оружия», хотя сама не гнушалась использовать в качестве оружия всё, чем располагала.

В этом году России пришлось ввести квоту на экспорт зерна с 15 февраля до 30 июня. Судя по публикациям в СМИ Франции, французы рассчитывают воспользоваться ситуацией и отвоевать свои позиции хотя бы частично.

Но многое будет зависеть от погоды. «Климатические инциденты» по-прежнему способны влиять на урожай по всему миру.