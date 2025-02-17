  • Новость часаЛавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров с США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Telegraph: Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой
    Небензя: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
    Америка имитирует Путина. В США признали правоту президента России
    Ушаков: В Эр-Рияде не планируются переговоры с Украиной
    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет
    США могут вывести войска из Балтии после переговоров с Россией
    Участники переговоров в Париже разошлись в вопросе отправки военных на Украину
    В России предложили закрепить право кормления грудью в общественных местах
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада

    Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

    4 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    26 комментариев
    17 февраля 2025, 22:45 • Политика

    Россия хорошо заработала на очередной ошибке Макрона

    Россия хорошо заработала на очередной ошибке Макрона
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Из-за ошибок президента Эммануэля Макрона Франция теряет важнейшие для себя рынки сбыта. Французам особенно досадно, что на этих рынках их замещает не кто-нибудь, а Россия. Это ярко проявилось в Северной Африке, где Макрон умудрился навредить французским производителям и разжечь конфликт на ровном месте.

    Десять лет назад, ностальгически напоминает L’Opinion, Франция была главным поставщиком продовольствия в крупнейшую по площади страну Африки – Алжир. Три года назад, в 2022-м, Пятая республика хотя и сдала позиции, откатившись на второе место, но все-таки отправила в свою бывшую колонию сельскохозяйственной продукции на 1,3 млрд евро: и скот, и консервы, и печенье, и сахар etc. В 2023-м поток экспорта обвалился почти вдвое. В прошлом году практически иссяк.

    Причина того, что французское печенье вдруг стало алжирским потребителям поперек горла, как считают во Франции, расположена в политической плоскости. Дело в том, что президент Эммануэль Макрон выбрал сторону Марокко в спорном вопросе, который возник из-за статуса Западной Сахары. Республика Алжир выступала за ее независимость, королевство Марокко утверждало, что спорная пустынная территория – неотделимая часть королевских владений.

    Когда в Париже окончательно встали на сторону Марокко, Алжир, для которого эта тема была чрезвычайно чувствительной, рассвирепел. Возможно, французы полагали, что алжирцы побузят да успокоятся. Вместо этого там начали замораживать отношения с Францией по всем направлениям, в том числе в области торговли.

    Еще в 2018 году Франция поставила в Алжир 5,4 млн тонн зерна, что составляло 80-90% всех его потребностей. Общий объем французских поставок за прошлый год еще не подсчитан, но французы полагают, что он составил всего около 400 тысяч тонн, а в 2025 году почти наверняка обнулится.

    Но что же едят алжирцы вместо французского? Русское едят.

    Теперь Россия закрывает 90% потребностей республики в зерне. И Франция, разумеется, вовсе не испытывает удовольствия от того, что ее лишили прибылей и стабильного рынка сбыта.

    То же самое произошло с поставками крупного рогатого скота. Если в 2022 году французы продали коров и быков на 167 млн евро, то в 2024-м этот рынок практически перестал для них существовать.

    До последнего времени кое-как держались продажи сухого молока и сыра, но Алжир, похоже, нашел замену Франции в лице Новой Зеландии.

    Французы, помимо прочего, возмущались, что теперь их даже не приглашают участвовать в тендерах, а бывшие покупатели перестали отвечать на телефонные звонки. Алжирские СМИ нашли что ответить – и отстаивают позицию правительства самым решительным образом.

    Как пишет El Watan, французы, жалуясь на политически мотивированный выбор Алжира в отношении поставщиков, забыли упомянуть, что «Марокко, которое является первостепенным союзником Франции, покупает все меньше и меньше французского зерна, зато широко открывает свои рынки для России, поскольку последняя предлагает гораздо более привлекательные цены».

    В материале, который опубликовал марокканский портал Le360, указывается, что экспорт российской сельхозпродукции в Марокко в прошлом году увеличился в три раза и достиг 280 млн долларов. Поставки зерна составляют больше миллиона тонн, кроме того, после пятилетнего перерыва королевство возобновило закупки российского подсолнечного масла.

    Со своей стороны Россия не скрывает, что собирается довести свой экспорт в Марокко до 350 млн долларов в год.

    Автор статьи упоминает о «значительном уменьшении количества французского зерна, которое традиционно преобладало в марокканском импорте», и потребности в «диверсификации источников продовольствия» для королевства.

    Еще в 2020 году французский журнал Figaro похвалялся, что Франция сумела удержаться в Северной Африке и за долгие годы «завязала прочные отношения со странами Магриба, в частности с Марокко, Алжиром, Тунисом и Египтом, на которые приходятся 40% французского экспорта зерна».

    Теперь отношения с Алжиром испорчены – и, судя по всему, надолго, а Марокко, хоть и пользуется благосклонностью Франции, тоже не намерено упускать свою выгоду и расширяет сотрудничество с Россией. В сезоне 2023-2024 королевство закупило во Франции 2,8 млн тонн зерна, а в первой половине текущего сезона только 500 тысяч тонн. Французы прогнозируют дальнейшее падение в два раза или даже более.

    Справедливости ради следует отметить, что 2024-й был крайне неудачным годом для зерновых во Франции из-за низкого урожая, на который оказали влияние бесконечные дожди и холодная весна.

    Что же касается Египта, то в 2024 году Россия поставила туда продукции агропромышленного комплекса более чем на 3 млрд долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. Основным товаром опять является пшеница, которая составляет 84% экспорта.

    Египет является одним из крупнейших импортеров зерна в мире и закупает его в разных странах, включая Румынию и Францию. Только за один 2024 год он приобрел 14,7 млн тонн зерна, из которых на Россию приходится 11,1 млн тонн.

    Растет и российский экспорт пшеницы в Тунис. На середину декабря 2024 года он составил более 840 тысяч тонн, что на 86% больше показателей предыдущего года. Со своей стороны Тунис всерьез рассчитывает завоевать в этом году российский рынок с помощью оливкового масла.

    Франция, долгое время считавшая Северную Африку (и особенно свои бывшие колонии) чем-то вроде неотделимой зоны влияния, жаловалась, что Россия использует хлеб в качестве «дипломатического оружия», хотя сама не гнушалась использовать в качестве оружия всё, чем располагала.

    В этом году России пришлось ввести квоту на экспорт зерна с 15 февраля до 30 июня. Судя по публикациям в СМИ Франции, французы рассчитывают воспользоваться ситуацией и отвоевать свои позиции хотя бы частично.

    Но многое будет зависеть от погоды. «Климатические инциденты» по-прежнему способны влиять на урожай по всему миру.

    Главное
    ВС России расширили плацдарм на правобережье Оскола в Харьковской области
    В Госдуме предложили запретить возврат компаниям, финансировавшим ВСУ
    Россия расторгла соглашение с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море
    Шольц назвал неуместными дебаты о развертывании войск Запада на Украине
    Тайвань планирует закупить у США системы HIMARS
    Приднестровье демонтировало КПП на границе с Молдавией
    Умер создатель пасты Nutella

    Когда ключевая ставка Банка России начнет снижаться

    Несмотря на рост инфляции до 10% в начале года, Центральный банк решил сохранить ключевую ставку без изменений. Регулятор занял выжидательную позицию, давая еще немного времени ценам замедлиться. При этом ЦБ РФ не исключает повышения ставки. Каковы шансы на этот сценарий и когда уже произойдет долгожданный монетарный разворот? Подробности

    Перейти в раздел

    Оборону Европы от США возглавит Макрон

    Отношения ЕС и США продолжают обостряться. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Эксперты отмечают, что Брюсселю придется адаптировать свои внешнеполитические позиции под мнение Белого дома или бросить ему однозначный вызов. Как это отразится на ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Иран открывает эру бюджетных авианосцев

    Иран ввел в строй первый авианосец, на борту которого находятся исключительно беспилотники. Корабль, переделанный из контейнеровоза, обладает солидным запасом хода и годовой автономностью. По мнению экспертов, необычный авианосец имеет как очевидные достоинства, так и весомые недостатки. Нужны ли такие корабли России? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония готова купить благосклонность США за 500 млрд долларов

    Еще одна страна бывшего СССР, кроме Украины, хочет отдать свои природные ресурсы Соединенным Штатам. На этот раз речь идет об Эстонии и ее залежах фосфоритов ценой около 500 млрд долларов. В свое время именно вопрос их разработки сыграл роль в выходе Эстонии из СССР. Что же Таллин хочет получить от Вашингтона взамен? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    • Разведку США возглавила «агент России»

      В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............