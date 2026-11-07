Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Летевший из Литвы в Данию пассажирский самолет подал аварийный сигнал
Летевший в Копенгаген рейс SAS вернулся в Палангу из-за аварийного сигнала
Выполнявший рейс из литовского города Паланга в столицу Дании Копенгаген самолет Embraer E195LR авиакомпании SAS передал сигнал общей чрезвычайной ситуации и вернулся в аэропорт вылета.
Судно вылетело из Паланги в 07:47 мск. Находясь над акваторией Балтийского моря, примерно в 08:11 мск борт подал аварийный сигнал Squawk 7,7 тыс. После этого самолет начал возвращаться в Литву и приземлился около 08:25 мск, передает РИА «Новости».
Транспондерный код 7,7 тыс. применяется в мировой авиации для обозначения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом его срабатывание не всегда свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы.
Напомним, в пятницу пассажирский лайнер румынской авиакомпании передал сигнал тревоги во время полета из Праги в Бухарест.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Европа скрестила русофобию с аэрофобией.