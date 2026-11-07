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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    7 ноября 2026, 10:47 • Новости дня

    Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю заметили над Черным морем

    Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II вновь пролетел над Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II второй раз за неделю заметили над нейтральными водами Черного моря.

    Воздушное судно курсирует в южной части акватории с запада на восток и обратно на высоте около 9 тыс. метров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

    Борт не использует определенные для гражданской авиации коридоры и не входит в воздушное пространство других стран, за исключением Румынии. Самолет вылетел с аэродрома базирования в румынской Констанце. В минувший вторник самолет провел над акваторией девять часов, повторив собственный летний рекорд нахождения в воздухе.

    Накануне Bombardier Artemis II также был замечен в районе Калининградской области. Самолет облетал территорию региона по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II провел над нейтральными водами Черного моря девять часов.

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о временном размещении французского морского патрульного самолета на авиабазе «Михаил Когэлничану».

    6 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум

    Politico: Президент Литвы Науседа нарушил запрет США на русофобский шум

    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа нарушил запрет США на русофобский шум, выразив уверенность в «продолжении российских гибридных атак» на страны НАТО и исключив возможность скорых мирных переговоров Москвы и Киева.

    Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что Москва продолжит осуществлять гибридные атаки на страны НАТО для проверки решимости альянса, пишет Politico.

    «Я не думаю, что Россия в настоящее время готова к крупномасштабным операциям», – заявил Науседа.

    Литовский лидер отметил, что ресурсы Москвы сейчас связаны на украинском поле боя. При этом он считает, что Россия все ближе «подбирается к нарушению пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне, организуя инциденты с беспилотниками, кибератаки и поджоги».

    По его словам, гибридная война затронет не только восточный фланг альянса, но также Германию, Данию и другие европейские государства.

    Кроме того, политик указал на якобы «отсутствие у Москвы серьезного намерения вести переговоры о завершении конфликта до следующей весны».

    Науседа считает, что Россия использует зиму для воздушных ударов по украинским городам и будет «имитировать дипломатический процесс, изначально выдвигая неприемлемые условия». По его прогнозам, шансы на реальный диалог появятся не раньше 2027 года.

    Ранее Пентагон запретил прибалтам русофобский шум.

    В среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о необходимости отвода сил НАТО от рубежей России для избежания военных столкновений.

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    6 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире

    Рютте сказал «спасибо» по-русски на телевидении

    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес русское слово во время передачи на нидерландском телеканале NPO 1.

    Генсек НАТО ответил на вопрос ведущего программы Pauw & De Wit о знании русского языка: «Нет. Спасибо!», совместив нидерландское отрицание с русским словом, передает РИА «Новости».

    После этого телеведущий переспросил его по-русски: «Нет?», что вызвало смех у Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости хороших отношений между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Он назвал Европу «не святой» из-за закупок российского СПГ.

    Рютте призвал Трампа «не падать духом» после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 06:28 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом

    Рютте призвал Трампа не падать духом после поражения республиканцев

    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США призвал американского лидера Дональда Трампа «не падать духом».

    Рютте также подчеркнул важность хороших отношений Трампа с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

    Отвечая на вопрос о недавнем соглашении Трампа с Путиным о поставках США дизельного топлива, генсек НАТО признал наличие паники среди европейских союзников Вашингтона. Он отметил, что Европа также закупила значительное количество сжиженного природного газа у России в этом году.

    По словам генсека альянса, вряд ли кто-то выиграет в конфликте на Украине, который, вероятно, завершится мирным соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американист Малек Дудаков заявил о победе демократов в ключевых для республиканцев штатах.

    Во вторник спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высоко оценил миротворческие усилия Трампа.

    В тот же день Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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    4 ноября 2026, 19:33 • Новости дня
    Дипломат Жданова призвала НАТО отвести войска во избежание конфликта с Россией

    Глава делегации РФ Жданова призвала НАТО отвести войска от российских рубежей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Избежать военных столкновений с Россией можно лишь отведя вооруженные силы от ее рубежей и не допуская провокаций, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «Полагаем, что сторона, которая сама создает угрозу, не вправе рассчитывать на комфортабельные условия проведения враждебного по отношению к нам силового курса. Здесь работает одно правило: хочешь избежать военных столкновений – отведи вооруженные силы от наших рубежей и не допускай провокационных действий», – заявила Жданова в беседе с представителями стран НАТО на Форуме ОБСЕ по безопасности, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что у государств, усиливающих военное присутствие у российских границ, обостряется восприятие угрозы. По ее словам, они осознают вторжение в чувствительные для безопасности России районы и вряд ли могут рассчитывать на радушный прием при дальнейших провокационных шагах.

    Дипломат также напомнила, что Россия неоднократно предлагала НАТО меры по снижению военной напряженности в Европе, однако западные государства ответили отказом. В частности, речь шла об инициативах по укреплению доверия и предотвращению столкновения судов и кораблей России и стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Жданова заявила о росте в западных странах скептицизма относительно целесообразности дальнейшей поддержки Украины. В июле директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал условием для конструктивного диалога с НАТО строгое соблюдение фундаментального принципа неделимости международной безопасности. В феврале Жданова отметила готовность Москвы принять дополнительные меры для нейтрализации попыток альянса усилить военное присутствие у российских границ.

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    6 ноября 2026, 21:53 • Новости дня
    Генсек НАТО признал маловероятным возврат утраченных Украиной территорий

    Генсек НАТО Рютте счел маловероятным возвращение утраченных Украиной территорий

    Генсек НАТО признал маловероятным возврат утраченных Украиной территорий
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории по итогам конфликта с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Нам остается надеяться, что эта война закончится. Хотя маловероятно, что Украина сможет вернуть все свои территории», – приводит РИА «Новости» заявление Рютте, которое он сделал в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Генсек НАТО добавил, что подобные конфликты всегда заканчиваются мирным соглашением, что зачастую предполагает компромисс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы от России странам альянса.

    В феврале он выразил надежду на достижение скорого перемирия между сторонами конфликта на Украине.

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    6 ноября 2026, 10:47 • Новости дня
    Рютте назвал Европу «не святой» из-за масштабных закупок российского СПГ

    Bloomberg: Рютте напомнил о закупках Европой огромных объемов СПГ у России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сделка Вашингтона и Москвы по дизельному топливу вызвала панику в Евросоюзе, который при этом сам продолжает активно закупать сжиженный природный газ у России.

    Соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива вызвало панику среди европейских союзников Вашингтона, однако сама Европа закупает российский сжиженный природный газ в гораздо больших объемах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Объявление о сделке вызвало «панику»… Я это понимаю, я тоже удивленно поднял бровь… но Европа также закупила в этом году очень много сжиженного природного газа из России, гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа тоже не святая», – заявил Рютте в интервью нидерландской программе Pauw & De Wit.

    В октябре президенты России и США достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок на фоне энергетических трудностей и роста цен. Эта сделка подверглась резкой критике со стороны европейских государств.

    Евросоюз ввел масштабные ограничения против энергоносителей из России, но продолжает импортировать сжиженный природный газ. Москва неоднократно указывала на нанесение ущерба самим европейским странам подобными санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

    Глава Минфина США Скотт Бессент назвал поставки дизельного топлива из России отвечающими интересам американских граждан.

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем спрогнозировала истощение запасов в подземных хранилищах Евросоюза до 11% к весне при отказе от импорта из России.

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    6 ноября 2026, 17:32 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО заметили у границ Калининградской области

    Самолет-разведчик Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить около Калининграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    Борт вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии в понедельник в 15:29 мск, передает РИА «Новости». По состоянию на 17:00 мск самолет находился в воздушном пространстве Польши примерно в 120 км от границ Калининградской области, он совершил один круг и зашел на второй.

    Согласно данным военно-воздушных сил США, дальность действия радиолокационной станции самолета Boeing E-3A Sentry составляет более 400 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик начал патрулирование у границ Калининградской области.

    Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent совершил полет над Латвией и Эстонией.

    В среду самолет радиолокационной разведки США Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ российского региона.

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    6 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции Меланшон предложил выйти из НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кандидат на пост главы французского государства от левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступил за постепенный выход страны из Североатлантического альянса и отказ от высоких оборонных расходов.

    В предвыборной программе кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона содержится пункт о немедленном выходе из объединенного командования военного блока НАТО, а затем и из самой организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Немедленно выйти из объединенного командования НАТО, а затем, поэтапно, из самой организации. Отказаться от требуемой Соединенными Штатами дани в размере 5% ВВП, предназначенных для оборонных расходов», – говорится в документе.

    При этом предполагается, что Париж продолжит оказывать помощь странам Евросоюза в рамках действующих договоров. В программе также нет упоминаний о прекращении поддержки Украины, однако Меланшон настаивает на необходимости дипломатического решения конфликта.

    Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года. Если никто из претендентов не преодолеет барьер в 50% голосов, победитель определится во втором туре 2 мая.

    Ранее в пятницу другой кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил об усилении топливного кризиса внутри ЕС из-за финансирования Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, октябрьский опрос института Cluster 17 зафиксировал рост уровня неприятия Жан-Люка Меланшона до 69%.

    Основатель партии «Непокорившаяся Франция» назвал выход из Североатлантического альянса условием для успешного завершения украинского конфликта.

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    4 ноября 2026, 13:49 • Новости дня
    Норвегия усилила военное присутствие на границе с Россией

    Минобороны Норвегии: Осло усилило военное присутствие на границе с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежское министерство обороны объявило о решении разместить дополнительные силы и сенсоры для зенитных ракетных комплексов NASAMS в граничащей с Россией области Финнмарк.

    Министерство обороны страны приняло решение усилить гарнизон в коммуне Сер-Варангер, направив туда чуть более 30 военнослужащих, передает РИА «Новости».

    «ВВС размещают сенсоры NASAMS в Киркенесе», – говорится в заявлении ведомства.

    Уточняется, что дополнительные военные прибудут в егерский батальон на границе с Россией до конца 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести до конца года совместные с НАТО военные учения вблизи российской границы.

    В сентябре сразу четыре разведывательных борта альянса зафиксировали вблизи рубежей России.

    Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность появления военных баз блока у границ государства.

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    4 ноября 2026, 13:53 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик начал патрулирование Балтийского моря

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 вылетел с базы «Лоссимут» в Шотландии и ведет разведку в Балтийском море, свидетельствуют полетные данные.

    Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 ведет разведку в Балтийском море, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Самолет вылетел с базы «Лоссимут» в Шотландии в 11.57 мск и взял курс на восток. Около 13.25 мск борт вошел в пространство Балтийского моря. По состоянию на 13.45 мск самолет продолжает полет над морем, держа курс на северо-восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II провел патрулирование над акваторией Черного моря.

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    На прошлой неделе МИД России сообщил о наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

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    6 ноября 2026, 14:50 • Новости дня
    Разведывательный самолет США заметили у российских границ

    Американский самолет-разведчик пролетел у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent совершает полет неподалеку от границ России над Латвией и Эстонией.

    Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent совершает полет у границ России, передает РИА «Новости».

    Борт поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Британии около 11:22 мск и взял курс на восток. Пролетая над Польшей, самолет проследовал недалеко от Калининградской области. Около 14:08 мск он находился в районе латвийско-эстонской границы, вблизи рубежей России.

    Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, которую альянс называет «сдерживанием российской агрессии». В Москве подчеркивали открытость к равноправному диалогу с НАТО, призывая Запад отказаться от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 начал патрулирование Балтийского моря.

    Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II заметили у границ Калининградской области.

    Во вторник британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

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    6 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области

    Самолет-разведчик США начал патрулирование у границ Калининградской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский самолет-разведчик ведет патрулирование у границ Калининградской области.

    Американский самолет Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и направился к Калининградской области, передает РИА «Новости».

    Полет проходит над территорией Польши вдоль южной границы российского региона.

    Самолет Artemis II переоборудован из бизнес-джета компанией Leidos для нужд радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II также пролетел вдоль границ Калининградской области.

    В понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области.

    В прошлом месяце шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen заметили над территорией Финляндии неподалеку от российской границы.

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    6 ноября 2026, 13:05 • Новости дня
    В Литве начались военные учения НАТО с участием более 6 тыс. солдат

    LRT: В Литве стартовали маневры НАТО с участием более 6 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные тренировки Североатлантического альянса с привлечением подразделений из нескольких европейских стран и тысяч военнослужащих стартовали на полигонах в Литве.

    Маневры Freedom Shield 26-II и Grand Eagle 26 продлятся до 3 декабря. В них задействованы подразделения литовской 45-й бронетанковой бригады Lietuva, 37-й мотопехотной бригады Sachsen 10-й танковой дивизии Германии, а также солдаты многонациональной боевой бригады НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Чехии, Хорватии, Бельгии и Люксембурга, передает РИА «Новости» со ссылкой на LRT.

    Тренировки направлены на повышение боеготовности войск, совершенствование процедур управления и планирования операций, а также улучшение взаимодействия с союзниками по Североатлантическому альянсу.

    Учения пройдут на военном полигоне в Руднинкай и на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса недалеко от города Пабраде. На протяжении всего периода маневров по дорогам Литвы будет перемещаться военная техника, в связи с чем вооруженные силы предупредили жителей о возможных временных затруднениях в движении и рекомендовали неукоснительно выполнять указания военной полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Латвии у границ с Россией начались маневры многонациональной бригады Североатлантического альянса Resolute Reforger 2026.

    В Литве задействовали армию и добровольческие подразделения в учениях вблизи российских рубежей.

    Страны НАТО ранее завершили командно-штабные маневры Steadfast Duel 2026 на базе штаба сухопутных сил в финском городе Миккели.

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    6 ноября 2026, 11:06 • Новости дня
    Рютте заявил о важности хороших отношений между лидерами России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержания хороших отношений между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для предотвращения ядерной угрозы.

    Рютте отметил, что Соединенные Штаты и Россия остаются двумя крупнейшими ядерными державами в мире, поэтому их лидерам необходимо поддерживать диалог, передает РИА «Новости».

    «То, что оба лидера этих стран – будь то Трамп и Путин или, например, в 70-х годах – Брежнев и Никсон, стараются поддерживать хорошие отношения, важно для того, чтобы в случае возникновения недопонимания, которое могло бы привести к ядерной угрозе, они могли быстро обсудить ситуацию по телефону», – заявил Рютте.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа перед очередным раундом трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Во вторник представитель Кремля подтвердил даты проведения встречи российской, американской и украинской делегаций в Абу-Даби.

    Владимир Путин заявил о добрых многолетних отношениях с американским лидером.

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    6 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Кушнер заявил о необходимости привлечения России к переговорам по Европе

    Джаред Кушнер назвал договоренности с Россией условием прочного мира в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что администрация Дональда Трампа считает необходимым участие России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

    «Более 30 лет Европа и Россия боролись за создание устойчивой системы безопасности. Десятилетия недоверия, конкурирующие проблемы безопасности и разрушительные последствия этой войны делают эту задачу чрезвычайно сложной, но необходимой для обеспечения прочного мира», – цитирует Кушнера «Интерфакс».

    По его словам, цель США заключается в разработке практических мер, учитывающих интересы безопасности всех сторон и снижающих риск будущих конфликтов. Любые договоренности, отметил Кушнер, должны уважать суверенитет и независимость каждой страны, а НАТО останется центральным элементом европейской обороны.

    Спецпосланник добавил, что Трамп уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности. США продолжат консультации с Украиной, НАТО и ЕС, а также будут привлекать Россию к мирным переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения по Европе. В тот же день Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Ранее он договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства.

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    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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