Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю заметили над Черным морем

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II вновь пролетел над Черным морем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушное судно курсирует в южной части акватории с запада на восток и обратно на высоте около 9 тыс. метров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Борт не использует определенные для гражданской авиации коридоры и не входит в воздушное пространство других стран, за исключением Румынии. Самолет вылетел с аэродрома базирования в румынской Констанце. В минувший вторник самолет провел над акваторией девять часов, повторив собственный летний рекорд нахождения в воздухе.

Накануне Bombardier Artemis II также был замечен в районе Калининградской области. Самолет облетал территорию региона по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II провел над нейтральными водами Черного моря девять часов.

Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о временном размещении французского морского патрульного самолета на авиабазе «Михаил Когэлничану».