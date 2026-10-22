В Литве у границы с Россией начались учения армии

Учения проходят на западе страны в районе Клайпеды, Гаргждай и Шилуте, который примыкает к границе с Калининградской областью, передает ТАСС со ссылкой на командование вооруженных сил балтийской республики.

В ходе учений будет отрабатываться охрана стратегически важных объектов инфраструктуры и координация действий при реагировании на инциденты. Запланировано патрулирование, обустройство контрольных постов, имитация помощи раненым и их эвакуация. В ночное время будет действовать условный комендантский час.

Сценарий учений также включает имитацию беспорядков у зданий муниципалитетов, диверсии на железной дороге и пожар в центральной котельной. Учения продлятся до 25 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литва назвала сроки проведения военных учений с новым контингентом США.

На прошлой неделе НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии.

Летом МИД отметил, что НАТО активно использует наступательные сценарии учений у российских границ.