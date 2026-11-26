Tекст: Игорь Иножарский

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 и два истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи в Восточном море в ночь на вторник и приблизились примерно на километр к воздушному пространству над островом Уллындо. ВВС Южной Кореи подняли истребители, Сеул заявил России решительный протест из-за повторных необъявленных входов в KADIZ, пишет Yonhap.

«Полагаю, на данном этапе нам необходимо приложить усилия для снижения напряженности», – заявил министр обороны Кан Син Чхоль на заседании парламента. По словам министра, Сеул поддерживает каналы связи с Москвой, но должен делать больше.

Сеул довел до российской стороны необходимость заблаговременного уведомления и согласования полетов военной авиации у южнокорейской территории ради предотвращения случайного столкновения. Вопросы входа в KADIZ во время учений должны обсуждаться заранее, указал Кан Син Чхоль.

Новейшего истребителя Су-57 среди самолетов не было, подтвердил министр. Столь близкое приближение к воздушному пространству Кан Син Чхоль назвал необычным и не считает намеренным.

Минобороны Южной Кореи вызвало военного атташе России в Сеуле и заявило протест, МИД республики также вызвал старшего дипломата российского посольства. Оборонный комитет Национального собрания одобрил расширение района операции антипиратского подразделения «Чхонхэ» до Аравийского моря к югу от Омана и продлил мандат до 31 декабря 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны Южной Кореи вызвало военного атташе России Николая Марченко и выразило ему протест в связи с пролетом российской авиации в опознавательной зоне ПВО республики. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о приближении российских военных самолетов к острову Уллындо, из-за чего местные власти по ошибке объявили эвакуацию. На прошлой неделе несколько российских военных самолетов вошли в южнокорейскую зону идентификации ПВО.