При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
Движение троллейбусов в Херсоне остановилось из-за перебоев со светом
Движение троллейбусов в Херсоне остановилось из-за перебоев с электричеством
Глава назначенной украинскими властями администрации города Ярослав Шанько сообщил, что в подконтрольном Киеву Херсоне из-за перебоев с электроснабжением полностью остановилось движение троллейбусов.
Шанько заявил, что в Херсоне из-за проблем с энергообеспечением прекратил работу общественный электротранспорт, передает ТАСС.
Ранее он сообщал, что в городе фиксируются масштабные перебои со светом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о катастрофической ситуации с энергоснабжением в Днепропетровске, Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье.
В субботу из-за проблем с электроснабжением в Одессе приостановили движение всего электротранспорта.
Инфраструктура энергетики получила повреждения в подконтрольном Киеву Запорожье.
В Днепропетровске из-за перебоев с электроснабжением горожане начали готовить пищу на кострах во дворах многоквартирных домов.