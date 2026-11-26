При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
Ученый объяснил яркую ночную вспышку над Карелией падением метеорита
Ученый Кононов назвал падение метеорита причиной яркой вспышки над Карелией
Яркая сине-зеленая вспышка, наблюдавшаяся в небе над Карелией в ночь на четверг, вероятнее всего, вызвана вхождением метеорита в атмосферу Земли, сообщил кандидат физико-математических наук Алексей Кононов.
«Наиболее вероятной причиной яркой вспышки, наблюдавшейся ночью над Карелией, является вхождение метеорита в атмосферу Земли. Скорость таких метеоритов обычно составляет от 11 до 72 км в секунду», – сказал Кононов, передает РИА «Новости».
По его словам, при взаимодействии космического тела с атмосферой его кинетическая энергия интенсивно преобразуется в тепловую и электромагнитное излучение. Ударное сжатие воздуха, нагрев, испарение вещества, а также возбуждение и ионизация атомов вызывают яркую вспышку.
Свечение усиливается при разрушении объекта под действием аэродинамических и термических нагрузок. Сине-зеленый оттенок вспышки, как отметил ученый, объясняется тем, что такой цвет при сгорании дают входящие в состав метеорита магний и железо, а также газы земной атмосферы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН назвали вхождение в атмосферу китайского аппарата Jilin-1 причиной яркой вспышки над архипелагом Северная Земля.
Также ученые зафиксировали на поверхности Солнца яркую вспышку.
Жители Свердловской области заметили в небе горящий объект с необычным красным оттенком.