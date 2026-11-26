Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
Шойгу: Накачка западными деньгами не спасет киевскую хунту
Секретарь Совбеза Шойгу предрек выполнение всех целей спецоперации
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил уверенность в неминуемом достижении целей спецоперации, несмотря на финансовую поддержку Киева западными странами.
Финансовые вливания стран Запада не помогут киевским властям избежать поражения, а все поставленные в рамках спецоперации цели будут достигнуты, пишет ТАСС.
«Манипуляции с цифрами давно стали излюбленным инструментом западников. Именно мифическими «успехами» украинских неонацистов они стремятся доказать «эффективность» своих кровавых инвестиций в продолжение конфликта», – заявил Шойгу журналистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о подготовке Украины и ее европейских спонсоров к продолжению боевых действий.
Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей.
Секретарь Совбеза сообщил об активной вербовке и финансировании готовых поддержать уничтожение российской государственности изнутри лиц.