Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
Дрон ВСУ ранил женщину и двух детей в электричке в ДНР
При атаке беспилотника ВСУ на железнодорожной станции ранения получили женщина и двое детей, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Электропоезд Донецк–Иловайск получил повреждения при ударе беспилотника ВСУ по железнодорожной станции в Харцызске, сообщили в управлении РИА «Новости».
Ранения получили женщина 1973 года рождения и двое детей 2011 и 2013 годов рождения.
В управлении отметили, что взрыв повредил обшивку и остекление электропоезда – они получили осколочные повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг шесть мирных жителей ДНР получили ранения при атаках украинских беспилотников.
Беспилотник ВСУ атаковал автодорогу Дебальцево–Светлодарск, пострадали трое дорожных рабочих.
В понедельник в Донецке и Моспино три женщины получили ранения в результате атак украинских беспилотников.