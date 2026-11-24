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НАТО направило в Польшу самолет-разведчик после падения обломков ракет
Североатлантический альянс принял решение перебросить в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для контроля за воздушным пространством после инцидента с падением обломков ракет.
Североатлантический альянс принял решение перебросить в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для контроля за воздушным пространством после инцидента с падением обломков ракет, пишет Bloomberg.
По данным Вооруженных сил Польши, во время атаки на объекты на западе Украины один беспилотник ненадолго зашел в польское воздушное пространство, передает Deutsche Welle*.
Военные приняли решение не сбивать аппарат из-за возможных рисков для мирного населения. Вскоре дрон покинул территорию страны и улетел на восток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник оперативное командование польских Вооруженных сил заявило о кратковременном нарушении воздушного пространства страны беспилотником. В понедельник представитель блока Алисон Харт сообщила о развертывании в Польше самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS после инцидента с упавшими ракетами. На прошлой неделе генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил об информировании НАТО премьер-министром Польши Дональдом Туском о ночном инциденте с падением ракет и беспилотного летательного аппарата на польской территории.
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