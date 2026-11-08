Американский самолет-разведчик пролетел недалеко от Калининградской области

Американский самолет-разведчик приблизился к Калининградской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» утром и направился на север. Борт также двигался над Венгрией, Словакией, Польшей. По состоянию на 12:02 мск самолет пролетел в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

Воздушное судно движется в сторону Литвы.

Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

В среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ региона.

В понедельник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области.