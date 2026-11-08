Директора департамента МИД Масленникова внесли в базу сайта «Миротворец»

Tекст: Дмитрий Зубарев

В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли директора департамента европейских проблем МИД России Владислава Масленникова. Поводом для этого послужили его высказывания о расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и публичная поддержка российской стороны, передает РИА «Новости».

Ранее дипломат обратил внимание на нежелание Брюсселя давать юридическую и политическую оценку диверсиям на трубопроводах. По его словам, Дания, Швеция и Германия намеренно затягивали разбирательство и уклонялись от сотрудничества с российскими ведомствами, чтобы западные страны могли не допустить проведения международного расследования под эгидой Совета Безопасности ООН.

Скандально известный ресурс «Миротворец» специализируется на публикации личных данных людей, которых его создатели считают «изменниками родины». В списках портала фигурируют ополченцы ЛНР и ДНР, журналисты, деятели культуры из России и граждане других государств, в том числе несовершеннолетние.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Масленников заявил об отсутствии планов европейских властей возобновить работу газопровода «Северный поток».

В пятницу в базе данных украинского сайта «Миротворец» оказался российский скульптор и художник Михаил Шемякин.

В среду пресс-секретарь российского постпредства при ООН Евгений Успенский назвал кураторов украинского экстремистского ресурса.