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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 12:48 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии контактов с Европой по безопасности

    Песков: У России не было контактов с Европой по теме безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы не было никаких контактов с европейскими странами по вопросу соглашения о безопасности.

    Как уточнил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, Москва не вела переговоров с европейскими государствами по поводу соглашения о безопасности, сообщают «Вести».

    «Насколько мы знаем, у американцев действительно были контакты с европейцами. У нас контактов с европейцами не было. Никаких разговоров по такой сложной теме с европейцами не было», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности.

    В субботу европейские государства встревожились планами американской администрации заключить соглашение с Москвой без учета интересов Брюсселя.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности.

    7 ноября 2026, 11:09 • Новости дня
    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров

    The Telegraph: Власти стран Европы начали массово сокращать пенсионные выплаты

    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров
    @ REUTERS/Christian Hartmann

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства приступили к урезанию расходов на пенсионное обеспечение и повышению возраста выхода на заслуженный отдых из-за старения населения и дефицита бюджетов.

    Европейские государства начали сокращать финансирование пенсионных систем из-за бюджетных трудностей и старения населения. По данным газеты The Telegraph, это происходит даже несмотря на угрозу потери голосов пожилых избирателей.

    Британский премьер Энди Бернэм выступил с инициативой об изменении с 2030 года схемы индексации пенсий, которая исключит учет роста зарплат. Для пенсионеров эти меры обернутся потерями около 1,6 тыс. фунтов в год.

    В Румынии под давлением Евросоюза на фоне двузначной инфляции пенсии заморожены на два года, начиная с 2025-го. Правительство Франции также планирует ограничить индексацию для выплат, превышающих 1260 евро в месяц. Повышение пенсионного возраста до 64 лет в стране было отложено до выборов 2027 года на фоне протестов.

    Чехия урезала дополнительную индексацию выплат, а власти Словакии привязали возраст выхода на пенсию к ожидаемой продолжительности жизни – к 2030 году он достигнет 64 лет.

    По словам эксперта Организации экономического сотрудничества и развития Эндрю Рейли, средний пенсионный возраст не менялся с 1970-х годов. По оценкам аналитиков, в дальнейшем странам Европы потребуются новые реформы для финансирования выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году испанская газета El Pais сообщила о риске остановки выплаты пенсий на Украине без финансовой поддержки ЕС.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил направить часть европейских пенсий и социальных выплат на военные расходы.

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    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 07:24 • Новости дня
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

    «Don’t worry, be happy [Не волнуйтесь, будьте счастливы]», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Таким образом спецпредставитель прокомментировал публикацию Financial Times, что европейские столицы неприятно удивились заявлению спецпосланника президента США Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу FT сообщила о неготовности европейских стран к заявлению Кушнера о переговорах с Россией.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Москвой и Вашингтоном архитектуру безопасности.

    В четверг Кушнер назвал создание такой архитектуры целью переговоров по украинскому конфликту.

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    6 ноября 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

    Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.

    «Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

    В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.

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    7 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западные государства продолжают раскручивать спираль эскалации, а Лондон и Париж стремятся разместить на Украине многонациональные силы для противостояния с Москвой, что говорит, что европейцам на переговорах делать нечего.

    По словам Захаровой, западные государства по-прежнему отказываются учитывать интересы безопасности Москвы и продолжают раскручивать спираль эскалации.

    «Следует осознавать, что ответственность за данную эскалацию целиком и полностью ляжет на тех, кто генерирует все новые военные авантюры против России, безуспешно пытаясь добиться «стратегического поражения» нашей страны. Этим планам не суждено сбыться. Все поставленные российским руководством в рамках СВО цели и задачи будут выполнены», – заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, комментируя учения «коалиции желающих».

    Дипломат добавила, что Лондон и Париж стремятся сохранить плацдарм для противостояния с Москвой посредством размещения на территории Украины многонациональных сил, сообщается на сайте МИД.

    «Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия-США-Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – отметила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова назвала законными целями любые войсковые подразделения на Украине.

    Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

    В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    6 ноября 2026, 08:16 • Новости дня
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    @ Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и первая леди США Мелания Трамп обсудили важность гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

    «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили о том, что эта миссия очень важная и нужная для людей», – цитирует Лантратову РИА «Новости».

    Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках приведет к установлению мира. Она подчеркнула, что стороны вместе могут создать нечто более прочное, чем временное перемирие, пишет РБК.

    Первая леди США рассказала, что участвовала в планировании гуманитарной операции на всех этапах, и уточнила, что Москва и Киев пришли к соглашению о проведении миссии 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.

    Уполномоченный по правам человека в России назвала Владимира Путина и его команду условием осуществления этой миссии.

    Мелания Трамп сочла успешной завершившуюся миссию в Алешках.

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    6 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Федерация борьбы США извинилась за травму глаза россиянки Смирновой

    Федерация борьбы США принесла извинения за травму глаза россиянки Смирновой

    Федерация борьбы США извинилась за травму глаза россиянки Смирновой
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Федерация борьбы Соединенных Штатов принесла извинения за травму глаза, которую американка Морган Тернер нанесла россиянке Елизавете Смирновой на чемпионате мира, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

    Руководство Федерации борьбы США принесло извинения и признало умышленными действия американки Морган Тернер, которая нанесла травму глаза россиянке Елизавете Смирновой на чемпионате мира, передает ТАСС.

    «Мы ждем полный пакет материалов из больницы. К сожалению, действительно серьезная травма. И слава богу, именно так, как есть, потому что она действительно могла лишиться глаза. Несколько часов назад ей сделали операцию. Конечно, нельзя отпускать ситуацию», – заявил Мамиашвили.

    Глава ФСБР добавил, что американские коллеги полностью согласны с умышленным характером действий своей спортсменки. Он отметил, что вопрос о сумме компенсации и сроке дисквалификации Тернер не является приоритетным, поскольку сейчас важнее использовать этот инцидент для предотвращения подобного неспортивного поведения в будущем.

    Смирнова получила травму 27 октября в поединке 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 50 кг. Тернер дважды попала россиянке пальцами в глаза, после чего была дисквалифицирована. Врачи Объединенного мира борьбы (UWW) сняли Смирнову с турнира из-за повреждения роговицы. Тренер пострадавшей Наталья Смирнова ранее заявляла о намерении подать иск к американке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент ФСБР Михаил Мамиашвили сообщил о второй операции на глазу Елизаветы Смирновой.

    Врачи диагностировали у нее проникающее ранение глазного яблока. В понедельник спортсменке сделали первую операцию.

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    6 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    @ Tom Little/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Ирландии и Болгарии редакции СМИ получили электронные письма от человека, назвавшегося Михаилом Андроповым, который взял на себя ответственность за волну ложных сообщений о минировании пассажирских рейсов в Европе, пишет Reuters.

    Сообщения поступили болгарскому телеканалу Nova TV и ирландской вещательной компании RTE, которая эвакуировала свои офисы, пишет Reuters. В них содержались угрозы атак на транспортные средства по всей Европе. Британская телекомпания Sky также заявила о получении угрозы.

    В четверг авиакомпании и аэропорты Италии получили письма с угрозами от имени группы «Мужское государство» (признана экстремистской и запрещена в Росиии), хотя их происхождение подтвердить не удалось. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что это похоже на гибридную агрессию и психологическую войну.

    Многие чиновники связывают кампанию с поддержкой Европой Украины, обвиняя Москву в «гибридных» диверсиях. Москва категорически отвергает эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов в Европе привели к экстренным посадкам.

    Правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в международном аэропорту Праги после получения анонимных сообщений о бомбах.

    Волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе.

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    6 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист Ярыгин: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Белый дом и их встреча с первой леди США Меланией Трамп – сигнал о продолжении диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. По его мнению, интенсификацию контактов в ноябре следует рассматривать как готовность Штатов к достижению определенных договоренностей, а затем – к их защите от вероятных нападок.

    «Белый дом активно ищет ключи к взаимодействию с Россией. Сейчас одним из таких инструментов становятся инициативы не столько федеральных политиков, сколько узнаваемых общественных фигур, пользующихся определенным доверием – в частности Мелании Трамп. Вероятно, подобные шаги будут восприниматься менее остро как внутри Штатов, так и в Европе», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Вашингтон и их встреча с первой леди США – хороший сигнал. «Очевидно, что такой формат скоординирован и реализуется не без участия Дональда Трампа. В любом случае сам факт взаимодействия – это то, чем нынешняя администрация отличается от предыдущей», – указал собеседник.

    Новый канал диалога уже приносит конкретные результаты: в частности, была проведена гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, параллельно готовится встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Впрочем, по оценкам Ярыгина, глава Белого дома может оказаться в ситуации, когда результат его деятельности, а также контактов с участием первой леди США окажутся под давлением внутриполитических факторов – в частности Конгресса, в котором изменилась расстановка сил. «Возможно, нынешняя активность Трампа продиктована реальной готовностью защищать потенциальные договоренности», – подчеркнул политолог.

    Как полагает аналитик, на это указывает то, что внутренних стопоров для Трампа сейчас кратно меньше, чем раньше. «Избранный Конгресс приступит к работе только 3 января. Значит, у президента есть еще два месяца для реализации своих инициатив. Он располагает необходимым технологическим и политическим ресурсом. Кроме того, у главы Белого дома есть прямой стимул защищать возможные сделки с Россией: для него значимы экономические индикаторы, с помощью которых он сможет доказать эффективность своих решений», – детализировал Ярыгин.

    «Наконец, стоит учитывать концептуальный фактор. Сейчас сняты прежние ограничители внешнеполитической активности Трампа. Еще недавно над ним нависала тень промежуточных выборов, и чрезмерная активность в этот период могла сыграть против него. Теперь этот барьер устранен, – добавил американист. – Президент США осознает, что у него осталось два года, чтобы вписать свое имя в историю».

    «В этих условиях глава Белого дома, скорее всего, будет действовать активнее и стремиться закрепить свои достижения, не опасаясь высокой политической цены таких шагов», – заключил политолог.

    В четверг первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с делегациями России и Украины, представив результаты локального прекращения огня в Алешках Херсонской области. От РФ в Вашингтон прибыли спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и омбудсмен Яна Лантратова.

    Дмитриев от имени Владимира Путина поблагодарил Меланию Трамп за организацию помощи жителям Алешек. «Данная гуманитарная миссия наглядно показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество», – сказал он в ходе выступления в Белом доме.

    Спецпредставитель президента России также отметил, что супруга американского лидера продолжит работу по решению гуманитарных проблем, связанных с конфликтом на Украине. «Мы знаем, что вы продолжите работу. Это позволит и дальше воссоединять семьи, защищать детей», – добавил Дмитриев.

    Он подарил Мелании Трамп рисунок 11-летней девочки из Алешек, которая теперь живет в Туапсе. На нем написано «Я люблю Меланию». Первая леди США в свою очередь через представителей России передала личное послание Владимиру Путину.

    Лантратова на официальной части мероприятия не выступала. После мероприятия она рассказала о встрече: «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили, что эта миссия очень важная и нужная для людей».

    Позже Дональд Трамп сообщил, что провел встречу с Дмитриевым. Он отказался раскрывать содержание разговора с российским представителем. При этом глава Белого дома заявил, что ожидает масштабных договоренностей, и допустил участие в них всей Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких подробностей о мирном соглашении, анонсированном американским лидером. Он также отметил, что в Москве позитивно оценивают факт встречи Мелании Трамп с российскими представителями. «Гуманитарный и политический контакты России и США прекрасно дополняют друг друга», – заявил Песков.

    Напомним, локальный режим прекращения огня действовал на Херсонском направлении почти шесть суток – с 27 октября по 1 ноября. Как сообщила Лантратова, Россия и Украина выполнили условия локального перемирия, это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город.

    По ее словам, стороны прорабатывают продолжение гуманитарных миссий. «Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной», – подчеркнула омбудсмен в своем Telegram-канале. В свою очередь Мелания Трамп заявила, что считает успешной гуманитарную миссию в городе Алешки. Первая леди США выразила надежду, что пример Алешек послужит основой для прочного мира между двумя странами.

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    5 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Дмитриев назвал фейком сообщения о смене курса отправленных в США танкеров

    Дмитриев опроверг данные FT об изменении маршрута отправленных в США танкеров

    Дмитриев назвал фейком сообщения о смене курса отправленных в США танкеров
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг сообщение газеты Financial Times об изменении маршрутов танкеров, которые направились в США в рамках дизельной сделки.

    Дмитриев назвал публикацию британского издания фейком, пишет ТАСС со ссылкой на его публикацию в соцсети. «Фейк. Танкеры, направляющиеся в США, продолжают следовать своим курсом. Почему в FT так много фейковых новостей?» – написал глава РФПИ, комментируя публикацию Financial Times об изменении маршрутов судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об уверенности в нахождении покупателей для отправленного в рамках договоренностей с США российского дизельного топлива и отказался публично обсуждать коммерческие нюансы поставок.

    В прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизельного топлива.

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    6 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прошедшей встрече со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у него встреча с Дмитриевым, Трамп ответил: «Да». При этом глава Белого дома отказался раскрывать содержание переговоров и подчеркнул, что не проводил встреч с украинской делегацией, передает РИА «Новости».

    Американский лидер отметил, что ожидает крупного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое, по его словам, будет масштабным, затронет не только Украину, но и всю Европу и должно устроить все стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в четверг встретились с первой леди США Меланьей Трамп в Белом доме.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о решении визовых и логистических вопросов для участия Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп.

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    6 ноября 2026, 06:28 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом

    Рютте призвал Трампа не падать духом после поражения республиканцев

    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США призвал американского лидера Дональда Трампа «не падать духом».

    Рютте также подчеркнул важность хороших отношений Трампа с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

    Отвечая на вопрос о недавнем соглашении Трампа с Путиным о поставках США дизельного топлива, генсек НАТО признал наличие паники среди европейских союзников Вашингтона. Он отметил, что Европа также закупила значительное количество сжиженного природного газа у России в этом году.

    По словам генсека альянса, вряд ли кто-то выиграет в конфликте на Украине, который, вероятно, завершится мирным соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американист Малек Дудаков заявил о победе демократов в ключевых для республиканцев штатах.

    Во вторник спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высоко оценил миротворческие усилия Трампа.

    В тот же день Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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    6 ноября 2026, 22:45 • Новости дня
    Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не намерен обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности, но должен участвовать в переговорах по Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Я хочу подчеркнуть один принципиальный момент. У нас уже существует европейская архитектура безопасности. НАТО и Европейский союз выполняют каждый свою роль», – сказала Каллас на совместной пресс-конференции с главами МИД Польши и Украины Радославом Сикорским и Андреем Сибигой.

    Глава дипломатии ЕС также в очередной раз потребовала предоставить Евросоюзу место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зять американского лидера Джаред Кушнер в пятницу допустил расширение трехстороннего формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Он добавил, что Белый дом уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности.

    Вашингтон заявил о подготовке масштабного мирного соглашения.

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    8 ноября 2026, 06:53 • Новости дня
    Толстой назвал Европу проигравшей стороной в украинском конфликте

    Глава комитета Госдумы Толстой назвал Европу проигравшей стороной на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    Мнение европейских стран не будет приоритетным в вопросе завершения конфликта на Украине, поскольку они с самого начала противостояния полностью солидаризировались с Киевом, передает ТАСС.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал Толстой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал новый европейский кредит препятствием для урегулирования конфликта.

    Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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