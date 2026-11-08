Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
В бюджете НАТО образовался дефицит в 7 млрд евро на помощь Украине
Politico: Странам НАТО не хватило 7 млрд евро для военной помощи Украине
Союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с нехваткой финансирования для поддержки Киева в размере 7 млрд евро на фоне усталости крупнейших западных доноров.
Союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с дефицитом финансирования для Украины на сумму 7 млрд евро в этом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Нехватка средств в бюджете НАТО образовалась менее чем за два месяца до конца года. Как отмечает издание, это усложнит для Киева приобретение критически важного оборудования для защиты от ракет и беспилотников в зимний период.
По словам одного из дипломатов НАТО, у крупнейших доноров, неоднократно спонсировавших пакеты помощи, наблюдается «некоторая усталость».
Кроме того, в альянсе скептически оценивают шансы собрать 15 млрд долларов для фонда PURL в текущем году. Эта инициатива предполагает закупку европейскими государствами американского оружия для Украины. С момента ее запуска в 2025 году удалось собрать около 9 млрд долларов, а цель в 15 млрд поставил в феврале генсек НАТО Марк Рютте. Дипломаты полагают, достичь ее вряд ли удастся.
В Кремле ранее отмечали, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорному процессу, препятствует урегулированию конфликта и является «игрой с огнем».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюзу предрекли необходимость привлечения более 40 млрд евро новых кредитов для финансирования Украины.
Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки.
Во вторник власти США запланировали попросить союзников по НАТО об увеличении финансирования поставок вооружений.