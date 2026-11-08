Politico: Странам НАТО не хватило 7 млрд евро для военной помощи Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с дефицитом финансирования для Украины на сумму 7 млрд евро в этом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Нехватка средств в бюджете НАТО образовалась менее чем за два месяца до конца года. Как отмечает издание, это усложнит для Киева приобретение критически важного оборудования для защиты от ракет и беспилотников в зимний период.

По словам одного из дипломатов НАТО, у крупнейших доноров, неоднократно спонсировавших пакеты помощи, наблюдается «некоторая усталость».

Кроме того, в альянсе скептически оценивают шансы собрать 15 млрд долларов для фонда PURL в текущем году. Эта инициатива предполагает закупку европейскими государствами американского оружия для Украины. С момента ее запуска в 2025 году удалось собрать около 9 млрд долларов, а цель в 15 млрд поставил в феврале генсек НАТО Марк Рютте. Дипломаты полагают, достичь ее вряд ли удастся.

В Кремле ранее отмечали, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорному процессу, препятствует урегулированию конфликта и является «игрой с огнем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюзу предрекли необходимость привлечения более 40 млрд евро новых кредитов для финансирования Украины.

Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки.

Во вторник власти США запланировали попросить союзников по НАТО об увеличении финансирования поставок вооружений.