На Украине пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах

Tекст: Денис Тельманов

Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская разместила на своем сайте инструкцию для учителей, помогающую разрешать языковые конфликты в пользу государственного языка, передает РИА «Новости».

По ее словам, общение детей на переменах и переписка родителей в школьных чатах относятся к публичной сфере и должны осуществляться исключительно на украинском.

В случае отказа соблюдать эти требования педагогам предлагается ссылаться на кодекс об административных правонарушениях.

«Согласно статье 188-52 кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение требований по применению государственного языка в сфере образования влечет за собой: предупреждение или штраф от 3400 до 5100 гривен (76-114 долларов) – за первое нарушение… от 8500 до 11,9 тыс. гривен (191-267 долларов) – за повторное нарушение в течение года», – отмечается в памятке омбудсмена.

После событий 2014 года украинские власти начали масштабную кампанию против всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году был принят закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, охватывающий все сферы жизни.

В конце 2023 года парламент ужесточил ограничения для русского языка, предоставив при этом послабления языкам других национальных меньшинств в рамках требований Еврокомиссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе офис языкового омбудсмена Украины выпустил специальную памятку о запрете русского языка в переписке с учителями.

Весной Елена Ивановская потребовала десятикратно увеличить размер штрафов за повторные нарушения языкового законодательства.

В конце прошлого года в школах Одессы ввели денежные наказания для родителей за русскую речь детей на переменах.