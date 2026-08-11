Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
На Украине запретили использовать русский язык в школьных чатах
Офис языкового омбудсмена Украины выпустил специальную памятку, обязывающую взрослых использовать исключительно государственный язык при переписке с учителями и администрацией учебных заведений.
Требование об отказе от русского языка содержится в документе, опубликованном в преддверии начала учебного года, передает ТАСС. Памятку рекомендуется «использовать как надежный указатель в общении с родителями».
В ведомстве Елены Ивановской отметили, что обсуждение образовательного процесса в мессенджерах считается частью публичной сферы, где действуют строгие языковые нормы.
Законодательство страны жестко регламентирует использование государственного языка в системе образования. Педагогов неоднократно штрафовали и увольняли за русскую речь на занятиях.
Власти также настаивают на украинизации общения учеников на переменах и личных бесед учителей на территории школ.
Политика вытеснения русского языка на Украине продолжается не один год. Закон о государственном языке существенно ограничил права национальных меньшинств, а в некоторых регионах звучали призывы к созданию языковых патрулей. Несмотря на запреты, многие граждане продолжают говорить по-русски в повседневной жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле киевскую учительницу оштрафовали за показ первоклассникам русскоязычного мультфильма.
В мае языковой омбудсмен Елена Ивановская потребовала десятикратно увеличить размер взысканий за использование русского языка.
Месяцем позднее президент Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых Европейской хартией.