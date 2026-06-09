Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.3 комментария
Путин обсудил с Фальковым запуск нового сибирского синхротрона
Кремль: Путин обсудил с Фальковым запуск нового сибирского синхротрона
Президент России Владимир Путин встретился во вторник с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.
В начале беседы российский лидер поинтересовался ходом работ по созданию Сибирского кольцевого источника фотонов, сообщается на сайте Кремля. «Со СКИФа хотите начать?», – сказал Путин, начиная встречу с министром.
Руководитель ведомства подтвердил готовность обсудить развитие инфраструктуры, включая проекты уровня мегасайенс, создание которых инициировали еще в 2018 году. По его словам, строительство уникального объекта вышло на финишную прямую, а первые испытания синхротрона состоятся уже осенью.
Стартовый научный эксперимент пройдет в сентябре или октябре, он будет посвящен изучению нового полиэтилена. Подобные передовые установки привлекают ученых со всего мира и имеют огромное прикладное значение для множества отраслей, от микроэлектроники до медицины и авиастроения.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал скорый запуск новейшего синхротрона СКИФ.
Заместитель директора по научной работе Андрей Бухтияров сообщил о планах создания новых химических катализаторов в ходе первого эксперимента.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим событием окончание возведения этой установки класса «мегасайенс».