Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.18 комментариев
Владимир Путин изучил новинки Иркутского авиационного завода
Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев». Глава государства осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М (фото: Евгений Мессман/ТАСС)
Владимира Путина сопровождали глава Ростеха Сергей Чемезов (крайний слева), гендиректор завода Андрей Сойнов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (справа) (фото: Евгений Мессман/ТАСС)
Владимир Путин также осмотрел кабину пассажирского самолета МС-21 (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Летчик-испытатель Александр Гуськов (вид со спины) рассказал главе государства о главных особенностях самолета Як-130М (фото: Евгений Мессман/ТАСС)
В настоящее время на предприятии в разной степени готовности находятся 18 МС-21 (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Як-130М может развивать скорость до 960 км/ч при дальности полета 1610 км (фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости)
Владимир Путин оставил памятную подпись для предприятия на плакате с изображением самолетов Як и МС-21 (фото: Евгений Мессман/ТАСС)