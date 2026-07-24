Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.18 комментариев
Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
Вашингтон реализует вооружение исключительно странам НАТО, которые оплачивают полную стоимость техники, а дальнейшее распределение поставок американскую сторону не касается, заявил президент США Дональд Трамп.
Президент США сообщил, что Соединенные Штаты не продают оружие Киеву, передает РИА «Новости». По его словам, американское вооружение закупают европейские государства в рамках инициативы PURL.
«Путин понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную стоимость, а как это оружие распределяется дальше, я понятия не имею», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной техникой для украинской армии станут законной целью для России.
В декабре прошлого года президент США сообщил о передаче Киеву большей части закупаемого альянсом американского оружия.
Месяцем ранее президент США анонсировал масштабные продажи военной техники стандарта НАТО для нужд украинской армии.
В Кремле подобные схемы поставок назвали обычным бизнесом для Вашингтона.