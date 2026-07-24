При атаке дронов пострадал мирный житель Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

«Беспилотники ВСУ продолжают атаки на регион. Пострадал мирный житель», – говорится в заявлении оперативного штаба в Мах.

Инцидент с пострадавшим произошел в селе Березовка Борисовского округа. Мужчина получил осколочные ранения ног и предплечья из-за удара FPV-дрона по гаражу. Участники добровольной народной дружины доставили его в местную больницу, где врачи оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение пациент будет проходить амбулаторно.

После детонации начался пожар, который быстро ликвидировали, выбиты окна в трех соседних частных домах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое мирных жителей погибли и двое пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины по территории Белгородской области.

В медицинских учреждениях Белгородской области продолжают лечение 99 человек, получивших ранения различной степени тяжести в результате ударов украинских войск.