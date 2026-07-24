Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.20 комментариев
Мужчина пострадал в результате удара БПЛА по Белгороду
Белгород и Белгородский округ подверглись атакам БПЛА ВСУ, пострадал мужчина, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
В Белгороде беспилотник ударил по коммерческому объекту, в результате чего пострадал мужчина. У него осколочные ранения лица и бедра, бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу.
В результате взрыва на коммерческом объекте повреждены остекление и фасад здания, сообщил оперативный штаб в «Максе».
В Белгородском районе в поселке Дубовое беспилотник атаковал многоквартирный дом. На одном из балконов началось возгорание, его удалось потушить. Кроме того, в нескольких квартирах дома выбиты окна. Также повреждена газовая труба, проложенная вдоль строения.