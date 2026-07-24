  • Новость часаСотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Як-130М готовят к охоте на беспилотники
    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    Набиуллина призвала не искать тайные сигналы в ее брошках
    Минобороны сообщило об ударе по выставке дронов в Киевской области
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    Прокурора МУС Хана отстранили от должности
    Главком сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности
    Сломался единственный американский ледокол
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Украинцы проигнорировали собственную интуицию

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.

    20 комментариев
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    3 комментария
    24 июля 2026, 23:58 • Новости дня

    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе

    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армией США был нанесен ракетный удар по танкеру со сжиженным углеводородным газом (СУГ) в Оманском заливе, в результате погибли два члена экипажа, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на осведомленный источник.

    Вечером 24 июля армия США открыла огонь по танкеру, который пытался зайти в региональные воды со стороны Оманского залива. Источник заявил, что американские военные посчитали груз иранским газом, передают РИА «Новости».

    Армия США «запустила по нему две ракеты и остановила его, убив двух членов экипажа и нанеся повреждения машинному отделению», говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные 8 июля приступили к серии атак на Иран.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Американские установили морскую блокаду Ирана.

    24 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп назвал новое условие ядерной сделки с Эр-Риядом

    Трамп потребовал от Эр-Рияда признать Израиль ради сохранения ядерной сделки

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер выдвинул новое требование Эр-Рияду к соглашению о передаче атомных технологий. Спустя сутки после подписания соглашения о передаче атомных технологий Вашингтон поставил его выполнение в жесткую зависимость от присоединения королевства к Авраамским мирным договорам.

    Президент США изменил параметры подписанного накануне соглашения, передает The Washington Post.

    Договор о развитии гражданской атомной энергетики оказался под угрозой срыва из-за требования нормализовать отношения с Израилем.

    «Гражданская ядерная сделка будет одобрена, но она полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к очень уважаемым и успешным Авраамским договорам», – заявил Дональд Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что отказ от этого условия приведет к аннулированию достигнутых договоренностей.

    Израильская сторона активно выступает против саудовской ядерной программы, опасаясь начала региональной гонки вооружений. При этом наследный принц Мухаммед ибн Салман ранее предупреждал о готовности создать собственное оружие в случае успешных разработок Ирана.

    Документ предусматривает двухлетнее изучение возможности обогащения урана на саудовской территории. Процесс должен проходить под строгим контролем американских специалистов без передачи секретных технологий местным властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп согласовал договор о создании саудовской инфраструктуры для обогащения урана.

    Белый дом подготовил беспрецедентный проект двустороннего соглашения без соблюдения строгих стандартов нераспространения.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии надежных гарантий против создания Эр-Риядом ядерного оружия.

    Комментарии (7)
    24 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    В Иране пообещали убивать по одному военнослужащему США за каждого иранца

    ВС Ирана решили убивать по одному военнослужащему США за каждого иранца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Исламской республики утвердили новое правило ведения боевых действий, предполагающее жесткий симметричный ответ на возможные смертоносные удары со стороны Вашингтона, заявил глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.

    Иранская армия намерена ликвидировать по одному американскому военнослужащему за каждого гражданина страны, погибшего от атак Соединенных Штатов, сообщил Абдоллахи, передает ТАСС.

    «Правило, практическую реализуемость которого мы уже ранее доказали противнику, с этого момента считаем окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя: за каждого гражданина Исламской республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий», – заявил военачальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Исламской республике жесткими последствиями за гибель американских военных.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил о готовности Тегерана перейти к наступательной тактике.

    Комментарии (3)
    24 июля 2026, 18:57 • Видео
    Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

    На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 04:11 • Новости дня
    Экс-посол Британии Мюррей заявил о прокси-войне Запада на Украине

    Экс-посол Мюррей назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны ведут прямую прокси-войну против России, поставляя Киеву произведенные и профинансированные за рубежом вооружения, заявил шотландский политический активист и бывший посол Британии в Узбекистане (2002–2004) Крейг Мюррей.

    «Это прокси-война. Эти ракеты производятся на Западе, оплачиваются Западом, создаются на Западе и передаются Украине для ударов по России. По сути, это означает, что Запад атакует Россию. Наличие посредника не меняет общей картины», – сказал он РИА «Новости».

    Мюррей отметил, что большинство ракет, применяемых против России, производится в США, а в будущем их выпуск планируется в Британии и Германии. А это чревато перерастанием конфликта в общеевропейскую войну.

    Экс-посол высказался по поводу людей с военным складом ума, принимающих сегодня глобальные решения, и назвал главной причиной эскалации финансовые интересы.

    «Как и прежде, все упирается в деньги. Некоторые зарабатывают миллиарды фунтов на разработке нового поколения ракет. В этом можно не сомневаться. В конечном счете именно это, на мой взгляд, и является главной причиной происходящего» сказал – он.

    Нынешнее наращивание вооружений и эскалация выводят мир на новый этап – к масштабной гонке вооружений. Особенно после того, что все увидели на Ближнем Востоке в связи с Ираном и Израилем.

    “Возникло представление, что ракеты, беспилотники и подобные виды вооружений определят будущее войны. Это открывает совершенно новый этап развития вооружений», – с ужасом отметил он.

    По его словам, проблема заключается еще и в том, что ситуация становится опаснее, поскольку гонка вооружений сегодня в основном сосредоточена на разработке новых неядерных систем. А вероятность их применения выше.

    Мюррей считает, что поставки Западом вооружений для Украины – «крайне опасная ситуация».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев обвинил западные страны в ведении полноценной прокси-войны против России. Карлсон заявил о попытках втянуть США в войну с Россией. Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом.


    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по союзникам США

    Глава МИД Ирана предостерег страны от помощи США в агрессии

    Tекст: Мария Иванова

    Любая страна, оказавшая Вашингтону поддержку в нанесении ударов по исламской республике, автоматически превратится в законную цель для иранских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.

    Тегеран оставляет за собой право применять все необходимые меры самообороны и будет рассматривать участников агрессии как законные цели, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в киргизской Чолпон-Ате, передает ТАСС.

    «Иран вновь подтверждает свою твердую решимость защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и заявляет, что любое участие, сотрудничество или содействие в совершении агрессии против Ирана повлечет за собой международную ответственность для соответствующих сторон», – подчеркнул дипломат.

    Арагчи обратился к участникам ШОС с призывом укреплять сплоченность и не позволять силе подменять право, а агрессии заменять дипломатию. Он отметил, что стабильное будущее возможно лишь при защите верховенства закона и равенства государств.

    Конфликт между США, Израилем и Ираном обострился в конце февраля. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении боевых действий, 8 июля Вашингтон возобновил массированные удары по иранской территории, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    Власти Израиля выразили готовность присоединиться к новым американским атакам.

    Иранский МИД пообещал наносить ответные удары по территориям содействующих противнику государств.

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 08:28 • Новости дня
    Иранские дроны ударили по американским базам

    Иранская армия атаковала базы США в Бахрейне и Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по местам дислокации американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

    Целями атаки иранских одноразовых дронов стали военные объекты в Бахрейне и Иордании, передает РИА «Новости». Удары пришлись по местам проживания американских солдат.

    «Армия Ирана объявила, что... этим утром целью ее одноразовых ударных беспилотников стали резервуары для хранения топлива, склады с оборудованием и крупные ангары, а также места проживания сил США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне», – сообщил анал Press TV.

    Кроме того, атаке подверглась авиабаза Аль-Азрак в Иордании. Там целями беспилотников стали ангары для технического обслуживания авиации и жилые помещения американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская армия нанесла удары беспилотниками по военной базе США в Бахрейне.

    Корпус стражей исламской революции уничтожил радар на бахрейнском аэродроме Шейх-Иса.

    Вооруженные силы исламской республики атаковали системы связи американских военных на территории Иордании.

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту

    Стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже превысила 745 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF прибавили 2%, достигнув отметки в 745 долларов за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE в пятницу продемонстрировали положительную динамику, передает РИА «Новости».

    К середине дня стоимость топлива увеличилась до 745,3 доллара за тыс. кубометров. Расчетная цена предыдущего дня составляла 729,7 доллара.

    Резкие колебания на рынке начались второго марта после ударов США и Израиля по Ирану. Максимум за время конфликта зафиксировали 19 марта на отметке 853,7 доллара, когда Катар сократил производство сжиженного природного газа.

    Весной и летом средние цены показывали высокую волатильность: в марте они подскочили почти на 60%, в апреле упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне снизились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 июля стоимость августовских фьючерсов увеличилась почти до 640 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день этот показатель достиг отметки в 646 долларов.

    К 17 июля биржевые котировки газа в Европе превысили 650 долларов.

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне

    Иранский КСИР сообщил о полном уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные отчитались о ликвидации оставшегося здания информационного центра американской корпорации на территории Бахрейна в ответ на действия США.

    Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о ликвидации оставшегося здания дата-центра компании Amazon в Бахрейне, передает РИА «Новости».

    Ранее иранские военные сообщали о нанесении удара крылатыми ракетами по этому объекту после американских атак в районе Дарховейн.

    «Поборники ислама в ходе 27 волны операции «Победа 2» в завершение предыдущей операции против дата-центра американской компании Amazon, играющего важную роль в сборе разведывательной информации для американской армии… атаковали и уничтожили оставшееся здание этого центра», – заявили в пресс-службе КСИР.

    8 июля президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном, достигнутого 18 июня. После этого американские силы провели серию атак на иранскую территорию. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на нападения Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе

    В свою очередь, Тегеран ответил ударами по американским базам на Ближнем Востоке и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

    Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о ракетном ударе по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне.

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали военную инфраструктуру США в Кувейте и Бахрейне с помощью ракет и беспилотников.

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 11:28 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили склад боеприпасов армии США в Кувейте

    КСИР полностью уничтожил крупный склад боеприпасов на базе армии США в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    В результате масштабной атаки тяжелых беспилотников на кувейтской авиабазе Али ас-Салем ликвидированы крупные хранилища вооружений и ангары американских войск.

    Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной атаке беспилотников, передает РИА Новости.

    «Поборники ислама в продолжение операции против армии США в ответ на преступления Большого сатаны около часа назад в ходе 27 волны операции «Победа 2» нанесли удары сверхтяжелыми продвинутыми БПЛА по очень большому складу боеприпасов на американской базе Али ас-Салем и полностью уничтожили его последовательными взрывами», – отмечается в заявлении ведомства.

    По данным иранской стороны, в ходе налета ликвидированы шесть крупных ангаров, а еще три получили серьезные повреждения. В результате этих ударов множество американских военнослужащих были убиты и ранены.

    Обострение произошло после срыва меморандума о перемирии от 18 июня. Американские силы возобновили удары 8 июля из-за предполагаемой угрозы судам в Ормузском проливе. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей и ответил атаками по ближневосточным базам.

    Президент США 9 июля заявил, что соглашение о прекращении огня больше не действует. Это спровоцировало возобновление конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США в Кувейте.

    Атака беспилотников привела к потере американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Иранские дроны ранее атаковали центры материально-технического обеспечения противника.

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 09:42 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

    Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 730 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на европейских газовых рынках демонстрируют стабильность, закрепившись на уровне ниже 730 долларов за тысячу кубометров после весенних колебаний.

    Стоимость голубого топлива на торгах в Европе в пятницу утром остается стабильной, находясь чуть ниже отметки в 730 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открылись на уровне 735,2 доллара. Однако к 9.20 по московскому времени показатель опустился до 728 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Резкое подорожание энергоносителя началось 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Своего пика в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта. Это произошло после того, как Катар, крупнейший мировой производитель СПГ, резко сократил объемы производства.

    В результате мартовские цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В последующие месяцы динамика была нестабильной: в апреле газ подешевел на 14%, в мае подорожал на 5%, а в июне просел на 6%. При этом абсолютный исторический рекорд по-прежнему принадлежит весне 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля стоимость газа на европейских биржах выросла до 639 долларов за тысячу кубометров.

    Спустя два дня котировки августовских фьючерсов превысили отметку в 650 долларов.

    В начале текущей недели цены на голубое топливо опустились ниже 700 долларов.

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 10:44 • Новости дня
    Россия решила организовать визит Лаврова в Иран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское внешнеполитическое ведомство занимается организацией поездки главы МИД Сергея Лаврова в Иран, сообщил замглавы ведомства Андрей Руденко.

    «Мы над этим работаем», – ответил дипломат на вопрос о возможных сроках поездки, передает ТАСС.

    Он добавил, что Москва считает важным продолжение диалога между Ираном и Соединенными Штатами.

    По словам Руденко, это необходимо для предотвращения негативных последствий для всего Ближнего Востока. Замминистра отметил, что недавние удары США по иранской территории рассматриваются Россией как одностороннее нарушение заключенного ранее ирано-американского меморандума.

    В июне главы МИД России и Ирана обсудили подготовку меморандума для старта прямых контактов Тегерана и Вашингтона.

    Позже Сергей Лавров назвал американские удары по иранской территории нарушением этих договоренностей.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи предостерег другие страны от поддержки агрессии США.

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 11:11 • Новости дня
    Бундесвер отозвал военный корабль из Ормуза из-за сломанного кондиционера

    Германия отозвала минный тральщик из Ормуза из-за сломанного кондиционера

    Tекст: Мария Иванова

    Бундесвер был вынужден вернуть военный корабль Fulda из региона Ормузского пролива по причине выхода из строя климатических систем.

    Причиной отзыва немецкого минного тральщика Fulda, который должен был участвовать в операции в Ормузском проливе, стала поломка систем кондиционирования, передает РИА «Новости».

    Министерство обороны ФРГ решило перенаправить судно в Средиземное море, пояснив, что миссия на Ближнем Востоке сейчас маловероятна.

    «В последнее время среди членов экипажа наблюдалось недовольство из-за неработающих систем кондиционирования на борту. По этой причине часть экипажа вынуждена была спать на палубе», – отмечает издание Handelsblatt.

    Корабль, построенный в конце 1990-х годов, создавался для работы в прохладных водах Балтики и Северного моря. Он совершенно не приспособлен для тропического климата. Когда моряки стали жаловаться на тяжелые условия, командование применило к ним дисциплинарные меры, запретив контакты. Месяцем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о переброске двух кораблей в Красное море для возможного участия в миссии в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае минный тральщик Fulda покинул военно-морской порт Киля.

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил отправку корабля в Средиземное море.

    Европейская коалиция подготовилась к операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Комментарии (2)
    24 июля 2026, 05:44 • Новости дня
    При ударе США по городу в Иране погибли четыре человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки американских сил на иранский город Ахваз погибли четыре человека, также пострадало еще несколько человек, сообщили иранские СМИ.

    Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали в ходе удара американских военных по городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Ранее сообщалось, что общее число жертв американских атак в Иране достигло 38 человек.

    Центральное командование вооруженных сил США объявляло о третьей подряд ночи ударов по иранской территории.

    До этого в результате обстрела объектов в районе города Ахваз погибли три человека.

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 12:08 • Новости дня
    Американский снаряд ударил по иранскому порту на Каспии

    Власти Ирана подтвердили попадание снаряда США по объекту в порту Энзели

    Tекст: Мария Иванова

    Ударный боеприпас вооруженных сил США поразил инфраструктурный объект на территории северного прикаспийского города Энзели.

    Инцидент произошел в провинции Гилян, передает РИА «Новости». Местный губернатор Хади Хакшенас официально подтвердил факт атаки.

    «Сегодня утром в одну из точек порта Энзели попал американский снаряд», – приводит его слова государственная телерадиокомпания.

    Обострение конфликта началось 8 июля, когда президент Дональд Трамп объявил о прекращении действия перемирия от 18 июня. С этого момента американские военные провели несколько серий атак по территории исламской республики.

    Центральное командование США оправдывает свои действия защитой коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в срыве меморандума о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении перемирия с Ираном.

    Позже американские военные разрушили аэропорт и мост на юге исламской республики.

    Накануне Соединенные Штаты атаковали два иранских поисково-спасательных судна.

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 11:05 • Новости дня
    Иранская армия атаковала беспилотниками три военные базы США

    Иранские беспилотники нанесли удары по трем военным базам США в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Исламской Республики задействовали дроны для ударов по американским военным объектам на кувейтской территории в ответ на недавнюю агрессию Вашингтона.

    Атака затронула сразу три объекта на кувейтской территории, передает РИА «Новости».

    «В ходе 25-й волны операции «Молния» армия Исламской Республики Иран в ответ на агрессию… врага некоторое время назад нанесла удары БПЛА «Arash» по складам оборудования террористической армии США на базе Аль-Удейри, местам дислокации американских военных на базе Кэмп-Доха и местам дислокации высокомерного врага на базе Арифджан в Кувейте», – сообщила пресс-служба ведомства.

    Обострение ситуации произошло после того, как американские военные провели несколько серий атак на иранскую территорию начиная с восьмого июля. Центральное командование Вооруженных сил США оправдывало эти действия ответом на инциденты с коммерческими судами в Ормузском проливе.

    Ранее, 18 июня, стороны подписали меморандум о завершении конфликта, длившегося с 28 февраля. Однако Тегеран обвинил Вашингтон в срыве договоренностей о прекращении боевых действий. В свою очередь, президент США Дональд Трамп девятого июля публично объявил о расторжении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров назвал американские обстрелы иранской территории нарушением мирного меморандума.

    Ранее иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте. Позже Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении серии ударов по американской военной инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 09:37 • Новости дня
    Цена страховки морских перевозок в Красном море выросла в два раза

    Reuters: Стоимость страхования грузов в Красном море поднялась вдвое

    Tекст: Мария Иванова

    Атаки йеменских хуситов на гражданские суда привели к резкому подорожанию страхования военных рисков для морских грузоперевозок на Ближнем Востоке.

    Стоимость страховки грузов, следующих через южную часть Красного моря, увеличилась в два раза после участившихся атак йеменского движения «Ансар Аллах», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Изменение ставок на покрытие военных рисков приведет к росту затрат на каждый рейс на сотни тысяч долларов.

    В четверг мятежники сообщили об ударах ракетами и беспилотниками по нефтяным танкерам Encelia и Layla. По их утверждению, суда нарушили морскую блокаду Саудовской Аравии. В результате атаки на Encelia в носовой части вспыхнул пожар.

    Хуситы объявили о блокаде за несколько дней до инцидента, обвинив Эр-Рияд в многолетнем «разграблении национальных богатств» Йемена. В ответ аравийская коалиция 21 июля запустила меры по защите торгового судоходства в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские хуситы заявили о проведении военной операции против двух саудовских нефтяных танкеров.

    В прошлом году страховые тарифы для проходящих через Красное море судов выросли до 1% от их стоимости.

    В результате одной из атак у побережья Йемена затонул греческий сухогруз Eternity C.

    Комментарии (0)
    Главное
    Вооруженные силы России поразили портовую инфраструктуру и военные грузы ВСУ
    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом
    В Госдуме указали на разницу подходов к выбору целей для ударов в России и на Украине
    Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    В Иране пообещали убивать по одному военнослужащему США за каждого иранца
    Раймонд Паулс прокомментировал запрет своих песен в Латвии

    Ударами по КТК Украина больше помогает, чем вредит России

    Уже шестой день остановлена прокачка нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за украинских ударов. Россия является одним из акционеров КТК. Однако бить по России через КТК – не самая удачная идея. Потому что под раздачу попадает не только Казахстан, но еще и американские компании как акционеры КТК и европейские компании как покупатели этой нефти. Россия же от роста цен на нефть выигрывает в целом больше, чем теряет на остановке КТК. Подробности

    Перейти в раздел

    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

    Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Харьковское направление СВО приходит в движение

    Российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области – и в последние дни на данном направлении достигнуты заметные успехи. Какие населенные пункты были освобождены, какое значение это имеет для продвижения ВС РФ и в чем заключается главная угроза для украинской обороны на данном участке? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп нашел способ обложить мир новыми пошлинами

    США в пятницу ввели пошлины в отношении 60 стран, включая Россию, Китай и государства Евросоюза. Администрация Дональда Трампа обосновала решение борьбой с использованием принудительного труда в цепочках поставок. Меры заменили глобальную пошлину в 10%, признанную ранее Верховным судом США незаконной. Какой эффект от новых тарифов будет для России и кто из торговых партнеров Америки больше всех пострадает? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

    • Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

      Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

    • Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

      Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации