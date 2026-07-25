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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Украинцы проигнорировали собственную интуицию

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.

    21 комментарий
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    3 комментария
    25 июля 2026, 00:49 • Новости дня

    Танкер с нефтепродуктами Саудовской Аравии подвергся атаке в Красном море

    Tекст: Антон Антонов

    В Красном море был атакован танкер NCC MASA с нефтепродуктами Саудовской Аравии, судно получило небольшие повреждения и продолжило путь в Джидду, сообщил официальный источник в Главном транспортном управлении королевства.

    «Судно NCC MASA, принадлежащее саудовской компании, подверглось нападению в Красном море, в результате чего корпусу судна были нанесены незначительные повреждения», – сообщил источник SPA.

    По его словам, после проверки безопасности судно и экипаж продолжили движение к месту назначения, передает РИА «Новости».

    Накануне вечером хуситы объявили об ударах по двум саудовским судам в Красном море, которые нарушили введенный ими запрет на судоходство. Саудовские власти ранее подтвердили атаку на танкер Encelia, после которой на борту вспыхнул пожар.

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об ударах по военным объектам шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) в йеменской провинции Ходейда на побережье Красного моря. В коалиции уточнили, что под удар попали цели, которые связывают с угрозой для коммерческих судов в Красном море, передал Al Arabiya.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы сообщили об ударах по нефтяным танкерам Encelia и Layla за нарушение морской блокады Саудовской Аравии.

    Военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа объявил морскую блокаду Саудовской Аравии и запрет на морское судоходство для королевства.

    Лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси предупредил Эр-Рияд о готовности нанести ракетные и беспилотные удары по саудовским нефтяным и жизненно важным объектам.

    23 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Telegraph раскрыла обстоятельства смерти саудовского принца в Лондоне

    Telegraph узнала о смерти саудовского принца в Лондоне от интоксикации

    Tекст: Катерина Туманова

    Саудовский принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был обнаружен в отеле London Marriott Hotel Kensington в ноябре 2025 года после того, как принял наркотический коктейль, а коронер констатировал смерть в результате несчастного случая, но теперь результаты экспертизы раскрыли причины случившегося.

    В ноябре 2025 года в номере отеля в Лондоне был обнаружен 29-летний мужчина с потенциально смертельным уровнем ГОМК (органического соединения с эффектом тормозного нейромедиатора в центральной нервной системе человека), пишет Telegraph.

    По данным издания, до этого момента принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был проходил лечение в клинике, был добр и благорасположен к своим сверстникам, заводил друзей.

    При поступлении на лечение у него были диагностированы симптомы подавленного настроения и тревоги. Когда его выписали, считалось, что он не был подвержен риску суицида. Его выписали вместе с другом, но затем принц не смог включиться на запланированный прием к врачу в Zoom, пишет газета.

    «Тем не менее, за него никто не беспокоился. Он хорошо проявил себя и завершил лечение», – говорилось в заключении.

    Затем принц продолжил лечение в частной клинике, где ему был поставлен диагноз «инфекция верхних дыхательных путей», после чего 14 октября он выздоровел и выписался из больницы. А в ноябре в лондонском отеле было обнаружено его тело.

    Вскрытие показало, что у королевской особы, которая происходила от прапрадеда короля Саудовской Аравии Салмана, не было никаких острых или хронических заболеваний, но в результате сочетания наркотиков и алкоголя произошла остановка сердца, – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года после 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд.

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    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    24 июля 2026, 18:57 • Видео
    Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

    На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Палата представителей Конгресса США в четверг приняла новую резолюцию о прекращении военной операции против Ирана.

    Нижняя палата американского парламента с небольшим перевесом голосов одобрила документ, ограничивающий военные полномочия администрации президента в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Документ поддержали 214 законодателей, тогда как 208 проголосовали против.

    Ожидается, что в ближайшее время аналогичный проект рассмотрит Сенат США. Согласно тексту резолюции, любые военные действия против Ирана потребуют предварительного одобрения Конгресса.

    При этом принятый документ не имеет юридической силы, и Белый дом не обязан следовать его положениям. Ранее президент США уже игнорировал подобные инициативы парламентариев. В частности, предыдущую резолюцию, одобренную Сенатом в июне, глава государства назвал «бессмысленной».

    В начале июля президент США заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В середине июня американский Сенат заблокировал законопроект об окончании конфликта.

    До этого американский лидер отказался запрашивать у конгрессменов разрешение на продолжение военной операции.

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    23 июля 2026, 00:38 • Новости дня
    Хуситы атаковали два саудовских нефтетанкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы заявили в четверг, что провели военную операцию против двух саудовских нефтяных танкеров, идентифицированных как ENCELA и LAYLIA.

    Два саудовских нефтяных танкера ENCELA и LAYLIA были атакованы йеменскими хуситами в четверг за то, что нарушили военно-морскую блокаду, введенную группировкой, передает Reuters.

    В понедельник хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что вызвало предупреждение со стороны возглавляемой страной коалиции. Сторонникам Ирана пообещали ответить «решительно», что грозит нарушить глобальные поставки энергоносителей за пределами Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. Хуситы 20 июля объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море. Президент США пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии.

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    23 июля 2026, 00:10 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия заключили соглашение по мирному атому

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава минэнерго США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, объявило министерство энергетики США.

    «Соединенные Штаты и Саудовская Аравия достигли исторического соглашения о ядерном сотрудничестве. Министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии Его Королевское Высочество принц Абдель Азиз бен Салман подписали мирное соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, предусматривающее многолетнее партнерство на миллиарды долларов», – сказано в сообщении американского ведомства.

    Напомним, CNN 19 июля узнал о сделке США и Саудовской Аравии по обогащению урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года эксперт Анпилогов сообщал, что США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану.

    Агентство AP сообщило 22 июля о том, что президент США одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией.


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    23 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США

    КСИР сообщил об уничтожении подразделения США радиоэлектронной борьбы в Кувейте

    КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) заявил, что уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри в Кувейте.

    Подразделения Корпуса стражей исламской революции нанесли мощный удар по позициям армии США. Основной целью стал военный объект на территории Кувейта, передает РИА «Новости».

    Представители ведомства подтвердили факт успешного нападения. «Сегодня утром бойцы КСИР в рамках 26-й волны операции «Победа два» в ходе комбинированных атак уничтожили американское специальное подразделение радиоэлектронной борьбы на базе Аль-Удейри и, нанеся удар по санаторию подразделения, убили и ранили несколько солдат», – отмечается в заявлении пресс-службы.

    Дополнительно сообщается об атаке на диспетчерскую вышку американской базы. В результате целенаправленного огневого воздействия инфраструктуре военного объекта причинен серьезный материальный ущерб.

    Ранее иранские вооруженные силы поразили склады с американскими боеприпасами на базе Кэмп-Доха в Кувейте.

    До этого элитные подразделения Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Корпус стражей исламской революции уничтожил две пусковые установки HIMARS на кувейтской территории.

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    24 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп назвал новое условие ядерной сделки с Эр-Риядом

    Трамп потребовал от Эр-Рияда признать Израиль ради сохранения ядерной сделки

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер выдвинул новое требование Эр-Рияду к соглашению о передаче атомных технологий. Спустя сутки после подписания соглашения о передаче атомных технологий Вашингтон поставил его выполнение в жесткую зависимость от присоединения королевства к Авраамским мирным договорам.

    Президент США изменил параметры подписанного накануне соглашения, передает The Washington Post.

    Договор о развитии гражданской атомной энергетики оказался под угрозой срыва из-за требования нормализовать отношения с Израилем.

    «Гражданская ядерная сделка будет одобрена, но она полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к очень уважаемым и успешным Авраамским договорам», – заявил Дональд Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что отказ от этого условия приведет к аннулированию достигнутых договоренностей.

    Израильская сторона активно выступает против саудовской ядерной программы, опасаясь начала региональной гонки вооружений. При этом наследный принц Мухаммед ибн Салман ранее предупреждал о готовности создать собственное оружие в случае успешных разработок Ирана.

    Документ предусматривает двухлетнее изучение возможности обогащения урана на саудовской территории. Процесс должен проходить под строгим контролем американских специалистов без передачи секретных технологий местным властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп согласовал договор о создании саудовской инфраструктуры для обогащения урана.

    Белый дом подготовил беспрецедентный проект двустороннего соглашения без соблюдения строгих стандартов нераспространения.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии надежных гарантий против создания Эр-Риядом ядерного оружия.

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    22 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    КСИР: Южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, что ставит под угрозу американские инвестиции в регионе на фоне продолжающейся эскалации, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По его словам, это решение стало ответом на действия Вашингтона.

    «Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», – написал Мохеби в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на суда в Ормузском проливе.

    Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани пояснил, что эскалация началась из-за попыток США использовать южный (Оманский) маршрут. Тегеран настаивает на проходе судов исключительно по иранскому маршруту. Центральный штаб военного командования Ирана напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым, и транзит возможен только по определенным Тегераном путям.

    Ранее Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Несколькими днями ранее два нефтяных танкера подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

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    23 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский танкер беспрепятственно прошел американские заградительные кордоны и достиг акватории Оманского залива, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Тегеран подтвердил успешный проход своего танкера через зону ограничений, установленную Вашингтоном, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, в настоящий момент судно уже находится в водах Оманского залива.

    Очередной виток эскалации конфликта между странами начался восьмого июля. Тогда американская сторона впервые после подписания меморандума нанесла серию ударов по территории Ирана. Поводом для атаки послужило предполагаемое нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Несколькими днями ранее военнослужащие Соединенных Штатов досмотрели коммерческий танкер в Оманском заливе ради поддержания санкционного режима.

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    22 июля 2026, 04:09 • Новости дня
    Американские военные завершили серию ударов по Ирану

    CENTCOM: США завершили серию ударов по объектам в Иране

    Американские военные завершили серию ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Центральное командование США успешно завершило 11-й подряд вечер ударов по Ирану», – сообщает CENTCOM в X.

    Целями атаки стали центры управления военными операциями, морские объекты, авиационные ангары, склады беспилотников и логистическая инфраструктура, говорится в сообщении.

    Также отмечается, что за прошедшие три месяца иранская сторона атаковала более 30 коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    CENTCOM заявил, что Ормузский пролив остается открытым для транзита коммерческих судов. По версии США, с начала мая американские силы помогли обеспечить безопасный проход около 900 коммерческих судов и транспортировку 450 млн баррелей сырой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские вооруженные силы сообщили, что приступили к 11-му раунду ночных бомбардировок иранской территории. Серия взрывов прозвучала в городах Ирана.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до прекращения ударов США. Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой перекрыть Красное море.

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    22 июля 2026, 06:47 • Новости дня
    Иран поразил склады с американскими боеприпасами в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские вооруженные силы поразили склады с боеприпасами и логистическое оборудование американских военных на одной из баз в Кувейте.

    Целью удара стала база Кэмп-Доха, где размещается командный центр сухопутных войск американской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Удары наносились с помощью дронов, поражены склады боеприпасов и материально-техническое оборудование, принадлежащие командному центру сухопутных сил армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали американскую военную инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне.

    В тот же день военные Ирана уничтожили радары и беспилотники США на кувейтской базе Али-ас-Салем.

    Несколькими днями ранее иранские дроны нанесли удары по центрам материально-технического обеспечения американской армии в Кувейте.

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    22 июля 2026, 18:29 • Новости дня
    Представитель ВС Ирана: США не знают, где находится производство ракет

    Представитель ВС Ирана Шекарчи: США не знают, где находится производство ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не располагает достоверной информацией о точном местонахождении действующих оборонных предприятий Ирана, выпускающих ракеты, сообщил высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

    Американские спецслужбы не смогли установить координаты иранских объектов оборонной промышленности, передает РИА «Новости». Высокопоставленный представитель вооруженных сил государства Абольфазль Шекарчи подчеркнул безуспешность попыток Запада отследить создание вооружений.

    «Противник не знает, где находится часть центров по производству наших ракет, и несмотря на все разведывательные системы и технологии, которыми он располагает, находится в неведении», – отметил военный.

    Офицер также уточнил непрерывный характер работы военно-промышленного комплекса. По его словам, выпуск ракет продолжался как во время 40-дневного конфликта этой весной, так и после подписания меморандума о прекращении боевых действий в середине июня.

    Президент США  объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном. Американские спецслужбы подтвердили сохранение большей части ракетного потенциала Ирана.

    Вооруженные силы Ирана активно применяют обманки для скрытия настоящих пусковых установок.

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    22 июля 2026, 02:56 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по «всем интересам» США на Ближнем Востоке

    «Хатам аль-Анбия» пригрозил ответом в случае атаки США на ядерные объекты Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В случае ударов США по иранским ядерным объектам целями станут все американские интересы на Ближнем Востоке, заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    «Нижеследующим заявляется, что если армия-агрессор перейдет к этому этапу, мы будем рассматривать это как расширение масштабов войны в регионе, и все интересы США и союзников в регионе станут целями для мощной атаки наших вооруженных сил», – приводит РИА «Новости» текст сообщения штаба.

    Одновременно высокопоставленный иранский источник предупредил, что британские интересы на Ближнем Востоке тоже могут стать законной военной целью, если Лондон присоединится к войне США против Ирана, пишет ТАСС.

    Он уточнил, что в случае подтверждения сообщений о решении нового премьер-министра Британии Энди Бернэма участвовать в войне все британские объекты в регионе будут включены в список целей иранских вооруженных сил.

    Тот же источник напомнил, что Британия, по его словам, уже однажды столкнулась с реализацией иранских угроз во время сорокадневной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Ирана.

    На прошлой неделе американский лидер анонсировал планы бомбардировки иранского ядерного объекта в Натанзе.

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    22 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    МИД Британии отозвал из Ирана сотрудников посольства

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский МИД призвал соотечественников воздержаться от поездок в Иран и ближайшие регионы на фоне взаимных ударов США и Израиля по иранской инфраструктуре, а также сообщил об отзыве сотрудников дипкорпуса в Тегеране.

    «В связи с обновленной информацией о региональной напряженности, а также из-за ситуации в области безопасности, сотрудники британского посольства временно отозваны из Ирана. Наше посольство продолжает работать в удаленном режиме», –  сказано в сообщении британского МИД.

    Министерство иностранных дел и по делам Содружества также не рекомендовало  совершать поездки в Иран.

    «Если вы являетесь гражданином Великобритании и уже находитесь в Иране, будь то резидент или турист, тщательно обдумайте свое пребывание там и риски, связанные с вашим пребыванием», – призвали в МИД.

    Там добавили, что граждане Британии и лица, имеющие двойное британско-иранское гражданство, подвергаются риску ареста, допроса или задержания.

    «Наличие британского паспорта или связей с Великобританией может быть достаточной причиной для задержания со стороны иранских властей», предупредили в ведомстве.

    Британский МИД предупредил о том, что воздушные, морские и сухопутные пути находятся под жестким контролем местных властей, а границы могут закрыть в любой момент. Ситуация осложняется регулярными перебоями со связью и блокировками интернета.

    Кроме того, поступают сообщения об ударах США и Израиля по ключевым объектам иранской инфраструктуры, включая аэропорты, порты, мосты, нефтедобывающие предприятия и системы водоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал бомбардировку предполагаемой новой ядерной инфраструктуры Ирана. Тегеран отказался  открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. В Иране сообщили о последствиях возможной атаки США на ядерные объекты.

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    22 июля 2026, 04:49 • Новости дня
    Пентагон признал пропавшего без вести сержанта погибшим после удара Ирана

    Пентагон признал гибель сержанта Рамперсада на базе в Иордании после удара Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Сержант Энджел Рамперсад, ранее считавшийся пропавшим без вести после иранского удара по иорданской авиабазе, признан погибшим, сообщил Пентагон.

    «Сержант Энджел С. Рамперсад, 28 лет, из Озон-Парка, штат Нью-Йорк, предположительно погиб в бою 17 июля 2026 года в ходе атаки противника на авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Уточняется, что ранее Центральное командование ВС США сообщало о Рамперсаде как о пропавшем без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США заявило о гибели двух военнослужащих США и пропавшем без вести солдате в Иордании после иранской атаки.

    Центральное командование США сообщило об обнаружении неопознанных останков на месте происшествия.

    На днях сообщалось, что общее количество погибших солдат США увеличилось до 17.

    Число получивших ранения в войне с Ираном солдат США превысило 500 человек.

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    Уже шестой день остановлена прокачка нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за украинских ударов. Россия является одним из акционеров КТК. Однако бить по России через КТК – не самая удачная идея. Потому что под раздачу попадает не только Казахстан, но еще и американские компании как акционеры КТК и европейские компании как покупатели этой нефти. Россия же от роста цен на нефть выигрывает в целом больше, чем теряет на остановке КТК. Подробности

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    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

    Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности

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    Харьковское направление СВО приходит в движение

    Российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области – и в последние дни на данном направлении достигнуты заметные успехи. Какие населенные пункты были освобождены, какое значение это имеет для продвижения ВС РФ и в чем заключается главная угроза для украинской обороны на данном участке? Подробности

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    Трамп нашел способ обложить мир новыми пошлинами

    США в пятницу ввели пошлины в отношении 60 стран, включая Россию, Китай и государства Евросоюза. Администрация Дональда Трампа обосновала решение борьбой с использованием принудительного труда в цепочках поставок. Меры заменили глобальную пошлину в 10%, признанную ранее Верховным судом США незаконной. Какой эффект от новых тарифов будет для России и кто из торговых партнеров Америки больше всех пострадает? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

    • Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

      Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

    • Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

      Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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