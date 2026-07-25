Танкер с нефтепродуктами Саудовской Аравии подвергся атаке в Красном море

Tекст: Антон Антонов

«Судно NCC MASA, принадлежащее саудовской компании, подверглось нападению в Красном море, в результате чего корпусу судна были нанесены незначительные повреждения», – сообщил источник SPA.

По его словам, после проверки безопасности судно и экипаж продолжили движение к месту назначения, передает РИА «Новости».

Накануне вечером хуситы объявили об ударах по двум саудовским судам в Красном море, которые нарушили введенный ими запрет на судоходство. Саудовские власти ранее подтвердили атаку на танкер Encelia, после которой на борту вспыхнул пожар.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об ударах по военным объектам шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) в йеменской провинции Ходейда на побережье Красного моря. В коалиции уточнили, что под удар попали цели, которые связывают с угрозой для коммерческих судов в Красном море, передал Al Arabiya.

Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы сообщили об ударах по нефтяным танкерам Encelia и Layla за нарушение морской блокады Саудовской Аравии.

Военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа объявил морскую блокаду Саудовской Аравии и запрет на морское судоходство для королевства.

Лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси предупредил Эр-Рияд о готовности нанести ракетные и беспилотные удары по саудовским нефтяным и жизненно важным объектам.