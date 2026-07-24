Цена страховки морских перевозок в Красном море выросла в два раза

Reuters: Стоимость страхования грузов в Красном море поднялась вдвое

Tекст: Мария Иванова

Стоимость страховки грузов, следующих через южную часть Красного моря, увеличилась в два раза после участившихся атак йеменского движения «Ансар Аллах», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Изменение ставок на покрытие военных рисков приведет к росту затрат на каждый рейс на сотни тысяч долларов.

В четверг мятежники сообщили об ударах ракетами и беспилотниками по нефтяным танкерам Encelia и Layla. По их утверждению, суда нарушили морскую блокаду Саудовской Аравии. В результате атаки на Encelia в носовой части вспыхнул пожар.

Хуситы объявили о блокаде за несколько дней до инцидента, обвинив Эр-Рияд в многолетнем «разграблении национальных богатств» Йемена. В ответ аравийская коалиция 21 июля запустила меры по защите торгового судоходства в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские хуситы заявили о проведении военной операции против двух саудовских нефтяных танкеров.

В прошлом году страховые тарифы для проходящих через Красное море судов выросли до 1% от их стоимости.

В результате одной из атак у побережья Йемена затонул греческий сухогруз Eternity C.