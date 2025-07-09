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FT: Стоимость страхования судов в Красном море выросла
Страховые тарифы для судов, следующих через Красное море, выросли до 1% от их стоимости после возобновления атак хуситов на коммерческие корабли.
Стоимость страхования судов, проходящих через Красное море, резко выросла после возобновления атак хуситов на коммерческие корабли, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.
По информации компании Marsh McLennan, занимающейся управлением рисками, к 8 июля страховые тарифы на покрытие военных рисков в регионе достигли 1% от стоимости судна, тогда как ранее они составляли максимум 0,4%.
Издание отмечает, что страхование судна стоимостью 100 млн долларов теперь может достигать 1 млн долларов за один рейс. Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация конфликтов в регионе способна привести к еще большему росту страховых тарифов и создать угрозу для глобальных цепочек поставок.
Первая атака хуситов после некоторого затишья была совершена на греческий сухогруз, что и стало причиной резкого скачка стоимости страховых полисов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы также сообщили о третьей за сутки атаке на этот аэропорт. Кроме того, хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над территорией Йемена.