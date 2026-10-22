Израильские танки обстреляли поселения на юге Сирии

Tекст: Антон Антонов

Израильские военные открыли огонь по населенному пункту Абдин в провинции Дераа, передает ТАСС со ссылкой на Al-Ikhbariya.

Обстрелу также подверглись соседние селения, которые расположены на берегу пограничной реки Ярмук. Сведений о пострадавших среди мирных граждан не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сообщалось, что ультраправые израильтяне регулярно тайно пересекают сирийскую границу, пытаясь основать новые поселения на землях, которые они считают своими по библейскому праву.

Министерство иностранных дел Сирии в октябре осудило Израиль за возведение фортификационных сооружений в провинции Кунейтра, назвав это прямым нарушением соглашения о разъединении сил на Голанских высотах.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало израильские власти прекратить рейды и запугивание гражданского населения в Сирии, указав на рекордное число вторжений в сентябре.