Радикальные израильские поселенцы попытались создать еврейский форпост в Сирии

AP: Израильские поселенцы проникли в Сирию для захвата земель

Tекст: Мария Иванова

Израильские военные едва не нанесли ночной удар по группе мужчин на юге Сирии, но вовремя заметили у них пейсы и отменили атаку, передает Associated Press.

Выяснилось, что это были не сирийские боевики, а религиозные евреи, возвращавшиеся после незаконного перехода границы.

Инцидент привлек внимание к маргинальной группе поселенцев «Пионеры Васана», которые в последние недели регулярно пытаются проникнуть на юг Сирии. Активисты претендуют на территории в провинциях Кунейтра, Даръа и Эс-Сувейда, часть из которых входит в буферную зону, созданную Израилем после свержения Башара Асада.

«Весь округ Даръа должен быть очищен от врагов, стремящихся к нашему уничтожению, и вместо этого заполнен еврейскими поселениями», – заявил лидер группы Амос Азария. Поселенцы надеются создать форпосты рядом с Голанскими высотами, рассчитывая на их последующую легализацию правительством.

Армия обороны Израиля жестко пресекает подобные попытки. Военные задерживают нарушителей и передают их полиции, заявляя, что эти вылазки отвлекают войска и ставят под угрозу безопасность операций. При этом активисты утверждают, что пользуются поддержкой некоторых членов израильского правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году израильская авиация нанесла удары по позициям сирийских боевиков для защиты друзского населения.

В начале 2025 года армия обороны Израиля начала строительство военных баз в буферной зоне на Голанских высотах.

Ранее израильские военные расширили зону контроля на сирийской территории.