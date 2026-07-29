Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.2 комментария
Радикальные израильские поселенцы попытались создать еврейский форпост в Сирии
AP: Израильские поселенцы проникли в Сирию для захвата земель
Ультраправые израильтяне регулярно тайно пересекают сирийскую границу, пытаясь основать новые поселения на землях, которые они считают своими по библейскому праву, пишет Associated Press.
Израильские военные едва не нанесли ночной удар по группе мужчин на юге Сирии, но вовремя заметили у них пейсы и отменили атаку, передает Associated Press.
Выяснилось, что это были не сирийские боевики, а религиозные евреи, возвращавшиеся после незаконного перехода границы.
Инцидент привлек внимание к маргинальной группе поселенцев «Пионеры Васана», которые в последние недели регулярно пытаются проникнуть на юг Сирии. Активисты претендуют на территории в провинциях Кунейтра, Даръа и Эс-Сувейда, часть из которых входит в буферную зону, созданную Израилем после свержения Башара Асада.
«Весь округ Даръа должен быть очищен от врагов, стремящихся к нашему уничтожению, и вместо этого заполнен еврейскими поселениями», – заявил лидер группы Амос Азария. Поселенцы надеются создать форпосты рядом с Голанскими высотами, рассчитывая на их последующую легализацию правительством.
Армия обороны Израиля жестко пресекает подобные попытки. Военные задерживают нарушителей и передают их полиции, заявляя, что эти вылазки отвлекают войска и ставят под угрозу безопасность операций. При этом активисты утверждают, что пользуются поддержкой некоторых членов израильского правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году израильская авиация нанесла удары по позициям сирийских боевиков для защиты друзского населения.
В начале 2025 года армия обороны Израиля начала строительство военных баз в буферной зоне на Голанских высотах.
Ранее израильские военные расширили зону контроля на сирийской территории.