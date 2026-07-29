Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Певица МакSим выписалась из больницы
Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, что после госпитализации уже вернулась домой и сейчас проходит восстановление под контролем врачей.
Певица в своем Telegram-канале сообщила, что покинула медицинское учреждение и сейчас находится дома.
«Спасибо всем за ваши сообщения, поддержку и переживания. Я уже дома. Госпитализация была краткосрочной. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей, рядом мои близкие, и я выполняю все рекомендации, чтобы не перегружать организм и спокойно восстановиться», – написала МакSим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марина Абросимова в июле 2026 года сообщила о смерти отца после 14-летней борьбы с раком.