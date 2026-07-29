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Токен Gram снизился почти на 4% после объявления Дурова в розыск
Криптовалютный токен Gram, связанный с экосистемой Telegram, подешевел почти на 4% на фоне сообщений о международном розыске Павла Дурова.
Связанный с Telegram токен Gram (ранее Toncoin) утром проседал почти на 4% на бирже Binance, следует из данных торгов, на которые ссылается ТАСС.
По состоянию на 09:10 мск стоимость Gram снижалась на 3,86%, до 1,393 доллара. К 11:45 мск токен отыграл часть потерь и торговался на уровне 1,422 доллара, что соответствовало падению на 1,86%.
Блокчейн The Open Network (TON) относится к третьему поколению сетей Proof-of-Stake и был создан в 2018 году братьями Дуровыми. Позже проект передали открытому сообществу TON, которое поддерживает и развивает сеть. Павел Дуров объявил о переименовании токена Toncoin 1 июня, а 15 июня он окончательно получил название Gram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.
Ранее стоимость криптовалюты Toncoin на бирже Binance более чем на 15% снизилась после сообщений о задержании Дурова во Франции.
Основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже по запросу французских властей по подозрению в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.