Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Reuters: Хуситы введут плату за проход судов в Красном море
Reuters: Хуситы могут ввести плату с судов за проход в южной части Красного моря
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» планирует взимать пошлины с коммерческого транспорта за навигацию в южной части акватории Красного моря.
Сроки начала действия новой ограничительной меры пока остаются неизвестными, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
«Хуситы рассматривают возможность введения сборов с торговых судов, проходящих через южную часть Красного моря», – говорится в публикации.
Ранее представители йеменского движения объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии. Подобный шаг стал прямым ответом на ракетный обстрел международного аэропорта в Сане.
Впоследствии трафик коммерческих маршрутов в Баб-эль-Мандебском проливе упал на 56%. Резкое снижение активности произошло сразу после заявлений о закрытии водного пути для саудовского флота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» объявило о введении морской блокады Саудовской Аравии.
Позже повстанцы обстреляли ракетами саудовский нефтяной танкер в Красном море.
Из-за участившихся атак стоимость страхования военных рисков для морских грузоперевозок увеличилась в два раза.