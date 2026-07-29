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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украина должна лишиться выхода к морю

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    38 комментариев
    29 июля 2026, 13:45 • Новости дня

    Reuters: Хуситы введут плату за проход судов в Красном море

    Reuters: Хуситы могут ввести плату с судов за проход в южной части Красного моря

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» планирует взимать пошлины с коммерческого транспорта за навигацию в южной части акватории Красного моря.

    Сроки начала действия новой ограничительной меры пока остаются неизвестными, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Хуситы рассматривают возможность введения сборов с торговых судов, проходящих через южную часть Красного моря», – говорится в публикации.

    Ранее представители йеменского движения объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии. Подобный шаг стал прямым ответом на ракетный обстрел международного аэропорта в Сане.

    Впоследствии трафик коммерческих маршрутов в Баб-эль-Мандебском проливе упал на 56%. Резкое снижение активности произошло сразу после заявлений о закрытии водного пути для саудовского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» объявило о введении морской блокады Саудовской Аравии.

    Позже повстанцы обстреляли ракетами саудовский нефтяной танкер в Красном море.

    Из-за участившихся атак стоимость страхования военных рисков для морских грузоперевозок увеличилась в два раза.

    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

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    29 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Иорданцы потребовали вывода американских войск

    В Иордании потребовали вывода войск США на фоне участившихся ударов Ирана

    Иорданцы потребовали вывода американских войск
    @ Senior Airman Adriana Jordan-Alcaniz/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Сотни политических и общественных деятелей Иордании подписали открытое письмо с требованием вывести из страны вооруженные силы Соединенных Штатов.

    Группа иорданских политиков, юристов и других общественных деятелей на прошлой неделе подписала открытое письмо с призывом к выводу американских войск из страны, пишет The New York Times.

    Это редкий случай публичного несогласия с властями, которые жестко подавляют свободу слова.

    В последние недели иранские ракеты и беспилотники все чаще атакуют военные базы США в Иордании. Иранские официальные лица заявили, что удары наносились и рано утром в среду. Атаки неоднократно вызывали срабатывание сирен по всему королевству, втягивая страну в конфликт, в котором она не хочет участвовать. Подписавшие письмо заявили, что ими двигало чувство национальной ответственности.

    «Мы утверждаем, что их присутствие подвергает Иорданию рискам в сфере безопасности, политики и экономики, которые не служат никаким национальным интересам, и увеличивает вероятность втягивания нашей страны в региональный конфликт, стороной которого она не является», – говорится в открытом письме.

    В Иордании находится около четырех тысяч американских солдат, а страна является центром военных операций США на Ближнем Востоке. Конфликт уже ударил по туристической отрасли, которая приносит до 18% доходов страны. При этом в прошлом году США предоставили Иордании 1,65 млрд долларов в виде экономической и военной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов за пять дней.

    В результате этих обстрелов погибли двое военнослужащих США.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    28 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Власти Ирака сообщили о задержании работавших на Украину боевиков

    В Ираке задержали работавших на Украину боевиков

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы Ирака выявили группу лиц, причастных к атакам на местные объекты и действовавших по заданию Киева, сообщил советник премьер-министра страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

    Правоохранительные органы в Ираке арестовали членов вооруженных формирований, которые совершали нападения на объекты инфраструктуры страны в интересах украинских заказчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Dijlah TV.

    Информацию об этом подтвердил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

    «Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализов разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», – заявил чиновник.

    Аль-Абуди подчеркнул, что расследование подобных инцидентов требует предельно внимательного и тщательного подхода. Но он воздержался от перечня объектов, которые подверглись атакам со стороны задержанных боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму задержали двух местных жительниц за работу на спецслужбы Украины. Спецслужбы США прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России.


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    29 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании, сообщает КСИР.

    В сообщении КСИР говорится, что нанесен удар «несколькими баллистическими ракетами по американской авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Подчеркивается, что удар стал ответом на враждебные действия США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции.

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака.

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    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

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    29 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    @ Tiffany A. Emery/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование США и вооруженные силы Саудовской Аравии 28 июля нанесли точечные удары в Ираке по связанным с Ираном террористам, которым Корпус стражей исламской революции поручил атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру», – сообщает CENTCOM в X.

    Заявляется, что совместная атака истребителей стала ответом на более чем 30 нападений с использованием беспилотников, совершенных за последние 72 часа. В CENTCOM подчеркнули, что эти атаки на американские силы оказались безуспешными.

    Военные также отметили, что с февраля по апрель 2026 года было зафиксировано свыше 600 попыток нападения на граждан и объекты США в Ираке со стороны проиранских группировок. Командование призвало прекратить подобные действия во избежание дальнейших ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Ранее американские военные впервые применили стратегические бомбардировщики B-1 для поражения иранских целей.

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    29 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    США обвинили Иран в ракетном ударе по американским войскам

    CENTCOM: КСИР запустил ракеты по американским войскам

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Атака произошла около 00.45 мск. «Силы Корпуса стражей исламской революции запустили несколько баллистических ракет из Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, базирующиеся на Ближнем Востоке», – заявило CENTCOM в X.

    Подчеркивается, что все ракеты удалось сбить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США объявили о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

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    27 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников на нефтяные объекты

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии успешно уничтожили несколько летательных аппаратов, направлявшихся к стратегически важным предприятиям в двух провинциях.

    Официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики сообщил об успешном отражении воздушной атаки, передает ТАСС. По его словам, беспилотные летательные аппараты были запущены с территории Ирака.

    «В течение последних часов ПВО перехватила и уничтожила несколько беспилотников, которые пытались атаковать нефтяные объекты в провинции Эш-Шаркия и Эр-Рияде», – говорится в заявлении военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех запущенных со стороны Ирака беспилотников.

    В марте саудовские военные перехватили направлявшийся к крупному нефтяному месторождению Шайба дрон.

    Ранее обломки двух уничтоженных аппаратов спровоцировали небольшое возгорание на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco.

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    27 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Трамп признал разногласия с Нетаньяху по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть некоторые расхождения во мнениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу Ирана.

    «У нас есть небольшие разногласия, но в целом мы довольно близки», – сказал он в беседе с журналистами, передает ТАСС. Соответствующее заявление американский лидер сделал на борту президентского самолета по пути в штат Мичиган.

    В июне Трамп предостерег Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном. Глава Белого дома предупредил израильского премьера о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем.

    Позже американский президент сообщил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции.

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    27 июля 2026, 14:18 • Новости дня
    Вашингтон отложил военную операцию против Ирана из-за истощения запасов ракет

    WSJ: США отложили крупный удар по Ирану из-за нехватки ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское руководство решило приостановить подготовку к масштабной атаке на Исламскую республику ради сохранения зенитных боеприпасов и поиска дипломатических путей урегулирования конфликта, пишет Wall Street Journal.

    Соединенные Штаты приостановили крупную военную кампанию на фоне опасений истощения запасов ракет-перехватчиков Patriot, передает РИА «Новости».

    «Операция была отложена, чтобы дать возможность дипломатии, а также чтобы официальные лица могли обсудить, как масштабный удар скажется на сокращающихся запасах ракет-перехватчиков для систем Patriot и других средств ПВО», – пишет The Wall Street Journal.

    Изначально американские военные планировали начать интенсивную серию атак продолжительностью до двух недель. Командующий Центральным командованием ВС США Брэд Купер разработал несколько вариантов действий, рассчитанных на период от 10 до 14 дней.

    Однако президент США отметил возможность дипломатического урегулирования и подтвердил контакты с Тегераном. Представители американской администрации добавили, что страны Персидского залива, включая Оман и Катар, пытаются возобновить переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за угрозы нехватки ракет для комплексов Patriot.

    Американское военное командование продолжило подготовку планов расширения конфликта на Ближнем Востоке.

    Израильское руководство попыталось склонить Вашингтон к возобновлению полномасштабных боевых действий для уничтожения иранских ядерных объектов.

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    27 июля 2026, 08:15 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на фоне заявлений Трампа

    Нефть подешевела на 5% из-за отсрочки военной кампании США против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость барреля снизилась примерно на 5% после решения Вашингтона отложить удары по Ирану ради сохранения запасов ракет ПВО.

    Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,47%, достигнув 87,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы на WTI также продемонстрировали снижение на 5,05%, опустившись до 84,8 доллара.

    Падение котировок началось еще на выходных. По итогам воскресных торгов марка Brent потеряла 4,55%, оказавшись ниже 86 долларов впервые с 17 июля. Нефть WTI подешевела на 0,62%, преодолев отметку в 84 доллара впервые с 21 июля.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа выразила обеспокоенность быстрыми темпами расходования американского вооружения. В связи с этим президент США решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

    «В целом, похоже, что за выходные ситуация на Ближнем Востоке сдвинулась в позитивном направлении, что подкрепляет мнение о том, будто цена на нефть выше 100 долларов за баррель побуждает обе стороны к деэскалации», – заявила главный экономист группы NAB Салли Олд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США объявил о снятии морской блокады с Ирана. Однако в начале июля американский лидер заявил об окончании перемирия. Вскоре после этого военные США нанесли новые удары по иранским целям.

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    28 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Ранее подававший сигнал бедствия Boeing замечен над Персидским заливом

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, ранее подававший сигнал бедствия, снова появился в небе над Персидским заливом.

    «Самолет Boeing E-3B Sentry замечен в районе Персидского залива, где движется по круговой траектории на высоте около 8,5 км», – сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока ТАСС.

    Информатор уточнил, что это тот самый борт, который 23 июля, подал аварийный сигнал во время полета.

    Тогда борт благополучно приземлился на одной из местных военных баз, после чего несколько дней не поднимался в воздух. Причины возникновения нештатной ситуации диспетчеры не уточнили.

    Известно, что этот самолет эксплуатируется уже 46 лет и способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров.

    Кроме того, над нейтральными водами Персидского залива был замечен военно-транспортный самолет-заправщик США Boeing KC-135R Stratotanker. Он совершал круговые полеты вблизи границы воздушного пространства, контролируемого иранскими диспетчерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над ОАЭ. В мае беспилотник-разведчик США подал сигнал бедствия над Ближним Востоком.

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    28 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    США перехватили 18 судов после возобновления морской блокады Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    После возобновления ограничений в ближневосточном регионе американские моряки вмешались в маршруты следования почти двух десятков торговых рейсов.

    Центральное командование ВС США отчиталось о мерах по контролю за судоходством, передает ТАСС. Ограничения в отношении иранских портов возобновились 14 июля. С этого момента американские силы активно патрулируют акваторию.

    «По состоянию на 28 июля СЕНТКОМ перенаправил 18 коммерческих судов, два вывел из строя и высадился еще на два для обеспечения полного соблюдения [блокады]», – говорится в сообщении военного ведомства. Представители командования уточнили, что в регионе действуют свыше 20 кораблей США.

    В середине июня Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство для иранских танкеров.

    В середине июля американские военнослужащие пресекли попытку прорыва возобновленной морской блокады Исламской республики.

    Позднее Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны ударов по иранской территории.

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    28 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Оман предложил Ирану совместно управлять Ормузским проливом

    Reuters: Оман предложил Ирану совместно управлять Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    Оман выступил с инициативой создания совместного механизма управления судоходством в Ормузском проливе, предполагающего добровольные взносы участников и лишающего иранскую сторону права единоличного контроля над транзитом.

    Оман представил Ирану предложение о создании совместного механизма управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов, передает Reuters со ссылкой на источник в регионе Персидского залива

    «Оман представил Ирану предложение по объединенному региональному механизму для управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов», – говорится в сообщении агентства.

    В рамках данного предложения Иран не будет единолично контролировать транзит судов через Ормузский пролив. Инициатива Омана пользуется поддержкой в регионе, отмечает РИА «Новости».

    В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран провел полезные дискуссии с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе. Ранее сообщалось о прогрессе в переговорах, однако ситуация в проливе пока остается неизменной: он по-прежнему закрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских ударов.

    Иранский МИД обвинил Соединенные Штаты в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством.

    Исламская республика планировала контролировать этот стратегический маршрут без участия Вашингтона.

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    28 июля 2026, 06:55 • Новости дня
    NYP: Нетаньяху представит Трампу доказательства ядерной активности Ирана

    NYP: Израиль представит США доказательства ядерной активности Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с американским президентом Дональдом Трампом предоставит данные об иранском ядерном объекте «Пикакс-Маунтин», который якобы используется для сокрытия ядерных материалов и центрифуг.

    «Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предоставит разведывательные данные о том, что Иран наращивает свои ядерные объекты на загадочной горе Пикакс, и что режим лжет о желании продолжить мирные переговоры», – сообщил источник в Иерусалиме изданию New York Post (NYP).

    При этом, по данным газеты Wall Street Journal, израильская разведка впервые зафиксировала прибытие центрифуг на секретную базу. Этот закрытый комплекс располагается на глубине более 90 метров недалеко от ядерного объекта в Натанзе. Ранее признаков подобной активности там не наблюдалось.

    Посредники отмечают определенные успехи в американо-иранском диалоге.

    «Переговоры о полном прекращении огня между США и Ираном в понедельник достигли значительного прогресса», – заявили дипломаты.

    Трамп выразил сдержанный оптимизм по этому поводу и предупредил о риске возобновления конфликта при провале дипломатии.

    Израильская сторона также планирует продемонстрировать факты восстановления ракетной программы Ирана. Сообщается, что американские войска уже готовы провести специальную наземную операцию для захвата сотен килограммов обогащенного урана в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил о встрече Трампа с Зеленским и Нетаньяху во вторник. Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран.

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    На Украине наблюдается дефицит как бензина, так и дизеля. Причем влияет на это не только ближневосточный кризис. Сама Украина внесла в это тоже огромную лепту. Мало того, что она отказалась от российских нефтепродуктов, она еще и европейцев заставила экономить. Подробности

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    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

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    Россия наращивает мощность залпа «Цирконов»

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    Шведской разведке хочется срочно понять Россию

    Еще одно соседнее с Россией государство в срочном порядке реформирует разведывательные структуры. Почему Швеция недовольна работой своей военной разведки, зачем ей теперь понадобился ее гражданский аналог и что происходящее означает для нашей страны? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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