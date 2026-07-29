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Суд почти вдвое сократил срок бывшему замглавы Минобороны Попову
Окружной военный суд признал изначальное наказание чрезмерно суровым и смягчил приговор бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову, уменьшив срок заключения до 10 лет.
Информацию о смягчении приговора подтвердил адвокат Денис Сагач, передает РИА «Новости». Защитник отметил, что юристы просили полностью оправдать подзащитного. «Суд посчитал назначенное ранее наказание чрезмерно суровым и снизил срок по каждой из инкриминированных статей, а окончательное наказание определил путем частичного сложения. В итоге – десять лет», – заявил представитель защиты.
После изучения полного текста судебного постановления сторона защиты примет решение о возможной подаче кассационной жалобы. Адвокаты также планируют ходатайствовать о медицинском освидетельствовании бывшего чиновника. Это необходимо для рассмотрения вопроса об освобождении осужденного от отбывания наказания по состоянию здоровья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи предъявили генералу Павлу Попову окончательное обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса.
Вскоре Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны.
Осенью прошлого года суд арестовал имущество экс-чиновника на сумму более 100 миллионов рублей.