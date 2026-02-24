Tекст: Елизавета Шишкова

В Telegram фиксируется значительное количество потенциально опасного контента, однако администрация сервиса не проявляет готовности к взаимодействию с российскими властями, передает ТАСС. Об заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации в СМИ о расследовании ФСБ в отношении Павла Дурова и его возможной причастности к содействию террористической деятельности.

Песков подчеркнул: «Мы, конечно же, знакомы с этими публикациями. Они были по материалам ФСБ, которая выполняет свои функции». Он также отметил, что фиксируется большое количество нарушений и отсутствие желания у администрации Telegram взаимодействовать с российскими органами.

По его словам, «фиксируется большое количества контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны». На основании этих данных компетентные органы принимают соответствующие меры, которые считают необходимыми.

Кроме того, Песков уточнил, что решение о целесообразности блокировки мессенджеров, включая Telegram, не входит в компетенцию Кремля. Решения принимают уполномоченные ведомства, которые выполняют свои задачи в рамках действующего законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные спецслужбы используют административные ресурсы Telegram для получения доступа к личной переписке пользователей.

Украинские спецслужбы применяют Telegram для координации диверсий и терактов, слежки за действиями российских военных и размещения экстремистского контента.

ФСБ сообщила, что ВСУ и спецслужбы Украины способны в кратчайшие сроки получать информацию из Telegram и использовать ее в военных целях.