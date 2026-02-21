Почему замедляют Telegram в России?

Tекст: Олег Исайченко

У Федеральной службы безопасности России есть достоверные данные о том, что украинские военные и спецслужбы способны оперативно получать данные из мессенджера Telegram и применять их в военных целях. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подчеркнув, что выводы основаны на конкретных фактах и результатах анализа.

По данным ведомства, в зоне проведения специальной военной операции российские военнослужащие неоднократно сталкивались с угрозами, связанными с использованием Telegram. Речь идет о случаях, когда сведения, размещенные в переписке или открытых каналах, могли становиться известны противнику и использоваться для нанесения ударов или подготовки диверсий. В ФСБ отмечают, что подобные эпизоды фиксировались в течение последних месяцев.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял о систематическом доступе иностранных спецслужб к переписке пользователей Telegram. В свою очередь, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич обращал внимание на ситуации, когда информация, обсуждавшаяся в закрытых группах, вскоре становилась известна противнику.

«Были случаи: проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда», – говорил эксперт газете ВЗГЛЯД.

В правоохранительных органах также сообщали о применении так называемых сервисов «пробива» в Telegram для сбора сведений о военнослужащих и подготовки противоправных действий. Роскомнадзор направлял администрации мессенджера требования ограничить доступ к подобным ресурсам.

Согласно информации ФСБ, с 2022 года предотвращено 475 диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих, представителей власти, общественных деятелей и объектов инфраструктуры. Подготовка этих преступлений, как заявляет ведомство, велась через Telegram. На стадии планирования были пресечены 183 нападения на образовательные учреждения и 61 массовое убийство, к которым, по версии следствия, причастны участники каналов и чатов, администрируемых украинскими модераторами.

Также указывается, что с помощью Telegram координировались исполнители 189 терактов и вооруженных нападений, а также 752 поджогов административных и инфраструктурных объектов. Мессенджер использовался и при подготовке теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, где погибли 149 человек и более 600 получили ранения.

Среди жертв атак, совершенных с применением Telegram, названы представители органов власти, журналисты, блогеры и высокопоставленные военные. Отмечается, что фиксировались сотни угроз в адрес членов семей военнослужащих, распространявшихся через мессенджер.

ФСБ и Минцифры также заявляли о том, что иностранные спецслужбы используют полученные через Telegram данные в боевых действиях против Вооруженных сил России. Если раньше такие случаи были единичными, то в посленее время они приобрели систематический характер. По информации ФСБ, публикация личных сведений и использование Telegram для связи вблизи линии боевого соприкосновения может способствовать раскрытию информации о дислокации подразделений и планах выполнения задач.

Кроме того, Telegram, по оценке правоохранительных органов, остается одной из ключевых площадок для распространения экстремистского контента, пропаганды насилия, наркотиков и иных противоправных материалов. С 2022 года, по данным МВД, число преступлений, совершенных с использованием мессенджера, превысило 153 тысячи, а ущерб от кибермошенничества составил более 62 млрд рублей. Выявлено также 33 тысячи преступлений экстремистской и террористической направленности.

В Роскомнадзоре сообщили, что с 2021 года в отношении Telegram вынесены штрафы на сумму 141 млн рублей за неудаление запрещенной информации, однако оплачена лишь часть из них. В адрес администрации сервиса направлено свыше 150 тысяч требований об удалении противоправного контента, включая материалы, связанные с детской порнографией, рекламой наркотиков, пропагандой суицида и экстремистскими призывами.

Кроме того, россияским власятям внушает опасение о сотрудничество администрации Telegram с западными спецслужбами и правоохранительными органами. Так, после ареста основателя Telegram Павда Дурова во Франции в 2024 году европейские страны заявили о готовности добиваться раскрытия данных пользователей по официальным запросам. По опубликованной информации, за год государства ЕС получили ответы более чем на пять тысяч обращений.

Российская сторона при этом подобных данных на свои запросы не получила, хотя в политике конфиденциальности Telegram указано, что компания вправе раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей при наличии официального судебного запроса.