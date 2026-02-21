  • Новость часаНазвано число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО
    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России
    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына в Иране
    Петербуржец потушил Вечный огонь на Марсовом поле
    Владимир Можегов Владимир Можегов Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

    На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    27 комментариев
    21 февраля 2026, 13:12 • Вопрос дня

    Почему замедляют Telegram в России?

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти России считают, что Telegram используется украинскими спецслужбами для координации диверсий и терактов, служит площадкой для экстремистского и противоправного контента, способствует утечке персональных данных военных и росту кибермошенничества. При этом администрация сервиса игнорирует законные требования об удалении запрещенной информации и не взаимодействует с правоохранительными органами России.

    У Федеральной службы безопасности России есть достоверные данные о том, что украинские военные и спецслужбы способны оперативно получать данные из мессенджера Telegram и применять их в военных целях. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подчеркнув, что выводы основаны на конкретных фактах и результатах анализа.

    По данным ведомства, в зоне проведения специальной военной операции российские военнослужащие неоднократно сталкивались с угрозами, связанными с использованием Telegram. Речь идет о случаях, когда сведения, размещенные в переписке или открытых каналах, могли становиться известны противнику и использоваться для нанесения ударов или подготовки диверсий. В ФСБ отмечают, что подобные эпизоды фиксировались в течение последних месяцев.

    Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял о систематическом доступе иностранных спецслужб к переписке пользователей Telegram. В свою очередь, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич обращал внимание на ситуации, когда информация, обсуждавшаяся в закрытых группах, вскоре становилась известна противнику.

    «Были случаи: проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда», – говорил эксперт газете ВЗГЛЯД.

    В правоохранительных органах также сообщали о применении так называемых сервисов «пробива» в Telegram для сбора сведений о военнослужащих и подготовки противоправных действий. Роскомнадзор направлял администрации мессенджера требования ограничить доступ к подобным ресурсам.

    Согласно информации ФСБ, с 2022 года предотвращено 475 диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих, представителей власти, общественных деятелей и объектов инфраструктуры. Подготовка этих преступлений, как заявляет ведомство, велась через Telegram. На стадии планирования были пресечены 183 нападения на образовательные учреждения и 61 массовое убийство, к которым, по версии следствия, причастны участники каналов и чатов, администрируемых украинскими модераторами.

    Также указывается, что с помощью Telegram координировались исполнители 189 терактов и вооруженных нападений, а также 752 поджогов административных и инфраструктурных объектов. Мессенджер использовался и при подготовке теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, где погибли 149 человек и более 600 получили ранения.

    Среди жертв атак, совершенных с применением Telegram, названы представители органов власти, журналисты, блогеры и высокопоставленные военные. Отмечается, что фиксировались сотни угроз в адрес членов семей военнослужащих, распространявшихся через мессенджер.

    ФСБ и Минцифры также заявляли о том, что иностранные спецслужбы используют полученные через Telegram данные в боевых действиях против Вооруженных сил России.  Если раньше такие случаи были единичными, то в посленее время они приобрели систематический характер. По информации ФСБ, публикация личных сведений и использование Telegram для связи вблизи линии боевого соприкосновения может способствовать раскрытию информации о дислокации подразделений и планах выполнения задач.

    Кроме того, Telegram, по оценке правоохранительных органов, остается одной из ключевых площадок для распространения экстремистского контента, пропаганды насилия, наркотиков и иных противоправных материалов. С 2022 года, по данным МВД, число преступлений, совершенных с использованием мессенджера, превысило 153 тысячи, а ущерб от кибермошенничества составил более 62 млрд рублей. Выявлено также 33 тысячи преступлений экстремистской и террористической направленности.

    В Роскомнадзоре сообщили, что с 2021 года в отношении Telegram вынесены штрафы на сумму 141 млн рублей за неудаление запрещенной информации, однако оплачена лишь часть из них. В адрес администрации сервиса направлено свыше 150 тысяч требований об удалении противоправного контента, включая материалы, связанные с детской порнографией, рекламой наркотиков, пропагандой суицида и экстремистскими призывами.

    Кроме того, россияским власятям внушает опасение о сотрудничество администрации Telegram с западными спецслужбами и правоохранительными органами. Так, после ареста основателя Telegram Павда Дурова во Франции в 2024 году европейские страны заявили о готовности добиваться раскрытия данных пользователей по официальным запросам. По опубликованной информации, за год государства ЕС получили ответы более чем на пять тысяч обращений.

    Российская сторона при этом подобных данных на свои запросы не получила, хотя в политике конфиденциальности Telegram указано, что компания вправе раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей при наличии официального судебного запроса.

    Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой Народной Республике
    ФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины
    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    Украинские СМИ назвали сроки президентских и парламентских выборов в стране
    В Роскачестве сообщили о новой схеме обмана перед 23 февраля
    Актер из «Реальных пацанов» Михаил Синтин умер в 50 лет

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • Когда сажать картофель в 2026 году: сроки по регионам России и по лунному календарю

      Картофель – одна из самых популярных культур на огородах россиян. Чтобы собрать богатый урожай в 2026 году, важно правильно выбрать время посадки с учетом региона, температуры почвы, фаз Луны и народных примет. ВЗГЛЯД собрал рекомендации для всех регионов России и подборку лучших ранних и среднеранних сортов.

    • Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов

      Лето 2026 года – время открывать Россию на автомобиле: новые трассы, развивающаяся туристическая инфраструктура и десятки маршрутов, которые можно пройти без перелетов и пересадок. От древних крепостей Псковской земли до берегов Байкала – собрали 12 автопутешествий разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

