На Украине обвинение в теракте предъявили подозреваемой в организации взрывов во Львове
В офисе генпрокурора Украины предъявили обвинение в теракте задержанной по подозрению в организации взрывов во Львове.
Жительницу Костополя Ровненской области обвинили «в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием», передает РИА «Новости».
В генпрокуратуре сообщили, что всего было два взрыва, которые могли быть приведены в действие дистанционно.
Ранее мэр Львова Андрей Садово сообщил о теракте в городе.
Позже стало известно, что подозреваемая в организации двух взрывов во Львове была задержана сотрудниками украинских правоохранительных органов.