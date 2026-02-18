Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Мирошник предрек Зеленскому крепкую хватку НАБУ за коррупционный трек
Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко стал свидетельством серьезного настроя западных структур по борьбе с коррупцией вокруг Владимира Зеленского и отступать они не станут, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Задержание Галущенко демонстрирует, что НАБУ и те, кто стоят за НАБУ, настроены достаточно серьезно и не намерены просто так спустить на тормозах коррупционный трек Зеленского, не использовав весь его потенциал», – сказал он ТАСС.
Мирошник добавил, что Зеленскому имитировать борьбу с коррупцией отставкой главы офиса Андрея Ермака не удалось. Жертв потребуется больше, на что он наверняка не пойдет.
«Отставкой Ермака и перетряхиванием кабмина Зеленскому не удалось в полной мере имитировать борьбу с коррупцией и остановить расследования. Задержание Германа Галущенко – это еще один шаг к Зеленскому, до которого рукой подать», – сказал он.
По словам посла, Галущенко – представитель из ближнего коррупционного круга Зеленского. Попытка показать, что Зеленский чист, а чиновники вороваты, провалилась, чтобы выплыть, от него потребуют больших жертв и большей лояльности, иначе мир скоро получит доказательства того, кто является главным расхитителем западной помощи.
«Этот факт может стать предметом международных расследований, которые, однако, могут показать, что Зеленский не последнее звено в цепочке разворовывания средств западных налогоплательщиков», – подытожил Мирошник.