Песков: Россия продолжит поддержку Кубы вопреки блокаде США

Tекст: Вера Басилая

Россия дорожит отношениями с Кубой и намерена поддерживать остров в трудные периоды, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

«Мы имеем наши отношения с Кубой, мы очень дорожим этими отношениями», – отметил Песков, комментируя американскую блокаду.

Он добавил, что Москва будет развивать связи с Гаваной и оказывать помощь «во время тяжелых времен».

Песков отдельно уточнил, что поддержка Кубы не скажется на контактах между Россией и США по вопросам, связанным со спецоперацией на Украине. «Не думаем, что это какие-то взаимосвязанные области», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном влиянии поддержки Кубы на диалог с Вашингтоном.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия, как и многие государства, выступает против блокады Кубы. Он отметил, что Москва последовательно осуждает односторонние санкции, направленные против Гаваны. Дипломат добавил, что Россия будет и дальше придерживаться данной позиции на международной арене.

США вновь активизировали блокаду Кубы, настаивая на смене коммунистического правительства. В частности, Вашингтон наложил эмбарго на поставки топлива, добившись прекращения импорта нефти из Мексики и Венесуэлы, а также пригрозил пошлинами странам, сотрудничающим с Гаваной.

Несмотря на внешнее давление, Россия намерена в ближайшее время начать поставки нефти и нефтепродуктов на Кубу в рамках гуманитарной помощи, сообщили в посольстве России в Гаване.

Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильо.

Россия решила отправлять нефть Кубе в качестве гуманитарной помощи.

МИД России пояснял, что Москва солидарна с Гаваной и уже оказывает ей материальную помощь.