Лавров: Запад придумал «теневой флот» ради доминирования

Tекст: Вера Басилая

Страны Запада изобрели понятие «теневого флота» и прибегают к задержанию судов с применением военной силы, чтобы сохранить свое влияние, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для сети TV BRICS, передает ТАСС.

По его словам, такие действия происходят в грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и сопровождаются введением специальных тарифов на нефть и газ.

Лавров подчеркнул, что сейчас идет борьба за сохранение старого миропорядка, основанного на доминировании доллара, а также на правилах, установленных Западом через институты вроде Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации.

«Когда новые центры роста стали на основе этих самых правил получать гораздо более весомые результаты экономического развития и существенно более высокие темпы развития (повсеместно наблюдаем это в странах БРИКС), то Запад стал искать пути недопущения такого перехода», – отметил Лавров. Он отметил, что это невозможно, потому что речь идет об объективных экономических тенденциях.

Также Лавров обратил внимание на то, что в последние годы темпы роста и объем валового внутреннего продукта стран БРИКС по паритету покупательной способности заметно превышают показатели стран Группы семи. Он отметил, что противостояние между старыми и новыми центрами мирового развития становится ключевым в международных отношениях и двусторонних контактах России.

Говоря о санкциях, министр отдельно указал, что США применяют недобросовестные методы для подавления конкурентов, вводя ограничения против российских нефтяных компаний «Лукойл», «Роснефть».

По его словам, подобная политика усилилась при администрации Дональда Трампа, которая открыто заявляла о своем желании доминировать в мировой энергетике и ограничивать конкурентов.

Комитет Сената США одобрил законопроект, нацеленный против так называемого «теневого флота» России.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что введение новых санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине.

США пригрозили ввести санкции против Алжира за покупку российских истребителей.

Сергей Лавров отметил, что Россия была удивлена новыми санкциями США после переговоров в Анкоридже.

Глава МИД России заявил, что решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве.