    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    12 февраля 2026, 05:20 • Новости дня

    Россия решила отправлять нефть на Кубу в качестве гуманитарной помощи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона в скором времени намерена передать кубинской партию углеводородов и продуктов переработки для поддержки стратегического союзника, сообщили в российском посольстве в Гаване.

    В ближайшее время планируется поставка из России на Кубу нефти и нефтепродуктов как гуманитарной помощи, указали в диппредставительстве «Известиям».

    Гавана нуждается в поддержке со стороны партнеров. Москва, в свою очередь, неоднократно выражала открытую готовность оказать необходимое содействие в энергетическом вопросе.

    Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» отменила с 24 февраля все свои рейсы в сторону Кубы. Кроме того, эта страна прекратила заправку пассажирских самолетов.

    Минэкономразвития рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Кубу.

    11 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

    «Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.

    10 февраля 2026, 02:13 • Новости дня
    Посол России сообщил о снижении объемов поставок нефти в Индию
    @ Sivaram Venkitasubramanian/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем поставок российской нефти в Индию снизились в декабре-январе до 1,2 млн баррелей в сутки, сообщил в посол России в республике Денис Алипов.

    «Несмотря на противодействие Запада и ситуативное снижение объемов в декабре-январе до 1,2 млн баррелей в сутки, мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти для Индии», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Алипов подчеркнул, что с учетом скидок на российские сорта выгода для местной нефтеперерабатывающей промышленности очевидна. Он выразил надежду на то, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей.

    «Исходим из того, что предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры», – отметил российский посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал обычной практикой покупку Индией нефти не только у России. Reuters сообщило, что индийские компании начали прекращать закупки российской нефти. Индия перехватила в море три танкера с контрабандной нефтью.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США пытаются сузить российские горизонты Индии.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы

    Песков: Россия будет общаться с США для решения вопроса сделок с нефтью Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России намерены обсудить с США ситуацию, связанную с введённым запретом на участие в нефтяных сделках с Венесуэлой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия планирует использовать существующие каналы связи с Соединенными Штатами для разъяснения ситуации вокруг запрета на участие в сделках с венесуэльской нефтью, передает РИА «Новости».

    Песков заявил журналистам, что Москва будет вести диалог с Вашингтоном по данному вопросу.

    Ранее власти США ввели запрет на транзакции с Россией в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    OFAC отметило, что смягчение санкций в отношении Венесуэлы не распространяется на лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии противоречий между заявлениями и действиями США в отношении России.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    9 февраля 2026, 12:36 • Новости дня
    Reuters: Индийские компании начали полностью прекращать закупки российской нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупные индийские нефтеперерабатывающие компании полностью прекратили закупки российской нефти после подписания соглашения с США и снижения американских пошлин, сообщил Reuters.

    Государственные корпорации Indian Oil и Bharat Petroleum, а также частная Reliance Industries не принимают новые предложения на поставки нефти из России с загрузкой в марте и апреле. В марте они получат лишь сырье по ранее заключенным контрактам, передает Lenta.ru.

    Ранее компании уже сокращали объем закупок, но теперь полностью прекратили их. По информации собеседников агентства, основная причина – торговое соглашение между Индией и США, приведшее к снижению пошлин на индийские товары. На отказе от российской нефти настаивал президент США Дональд Трамп, который считает это важным шагом для прекращения конфликта на Украине.

    Возобновить сотрудничество с российскими поставщиками индийские НПЗ смогут только после получения одобрения правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отменяет дополнительные пошлины в размере 25% на продукцию из Индии. Этот шаг связывают с заявленной готовностью Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Кремль отмечает, что Индия всегда закупала нефть не только у России.

    9 февраля 2026, 07:12 • Новости дня
    Индия перехватила в море три танкера с контрабандной нефтью

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Береговая охрана Индии в открытом море задержала группу судов, использовавшую перевалку топлива в международных водах якобы для «уклонения от пошлин прибрежным государствам», сообщают индийские СМИ.

    Индийские силовики провели масштабную операцию по задержанию трех танкеров, подозреваемых в незаконной перевозке углеводородов, передает «Лента.ру» со ссылкой на Times of India.

    Отмечается, что перевозку организовали для транспортировки дешевого сырья из регионов, «охваченных конфликтами».

    Поставщики якобы использовали перевалку нефти в международных водах, чтобы скрыть маршрут и избежать уплаты обязательных пошлин.

    Перехваченные суда под конвоем доставили в порт Мумбаи для проведения проверки и следственных действий.

    Напомним, США сообщали, что индийский премьер Нарендра Моди якобы согласился прекратить закупки нефти у России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Индия официально не объявляла о планах прекратить закупки нефти у России.

    9 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Лавров: Запад придумал «теневой флот» ради доминирования

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад прибегает к задержанию судов и санкциям ради сохранения контроля над мировой экономикой.

    Страны Запада изобрели понятие «теневого флота» и прибегают к задержанию судов с применением военной силы, чтобы сохранить свое влияние, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для сети TV BRICS, передает ТАСС.

    По его словам, такие действия происходят в грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и сопровождаются введением специальных тарифов на нефть и газ.

    Лавров подчеркнул, что сейчас идет борьба за сохранение старого миропорядка, основанного на доминировании доллара, а также на правилах, установленных Западом через институты вроде Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации.

    «Когда новые центры роста стали на основе этих самых правил получать гораздо более весомые результаты экономического развития и существенно более высокие темпы развития (повсеместно наблюдаем это в странах БРИКС), то Запад стал искать пути недопущения такого перехода», – отметил Лавров. Он отметил, что это невозможно, потому что речь идет об объективных экономических тенденциях.

    Также Лавров обратил внимание на то, что в последние годы темпы роста и объем валового внутреннего продукта стран БРИКС по паритету покупательной способности заметно превышают показатели стран Группы семи. Он отметил, что противостояние между старыми и новыми центрами мирового развития становится ключевым в международных отношениях и двусторонних контактах России.

    Говоря о санкциях, министр отдельно указал, что США применяют недобросовестные методы для подавления конкурентов, вводя ограничения против российских нефтяных компаний «Лукойл», «Роснефть».

    По его словам, подобная политика усилилась при администрации Дональда Трампа, которая открыто заявляла о своем желании доминировать в мировой энергетике и ограничивать конкурентов.

    Комитет Сената США одобрил законопроект, нацеленный против так называемого «теневого флота» России.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что введение новых санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине.

    США пригрозили ввести санкции против Алжира за покупку российских истребителей.

    Сергей Лавров отметил, что Россия была удивлена новыми санкциями США после переговоров в Анкоридже.

    Глава МИД России заявил, что решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве.

    11 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Лавров заявил о применении США доктрины Донро против России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    США придерживаются доктрины Донро, запрещая России, Китаю и Ирану участвовать в нефтяном секторе Венесуэлы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании в Госдуме.

    По его словам, американская доктрина Донро является обновленной версией доктрины Монро и подразумевает, что в Западном полушарии Вашингтон предпочитает не допускать других игроков, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что запрет был оформлен прямым решением министра финансов США, который запретил России, Китаю и Ирану любые операции, связанные с добычей и продажей нефти в Венесуэле. Он также отметил, что после событий вокруг Венесуэлы США начали снимать барьеры для работы венесуэльской нефтяной отрасли, однако ограничения для иностранных игроков остались.

    Ранее Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы.

    США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет.

    11 февраля 2026, 03:16 • Новости дня
    США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Минфин США опубликовал лицензию, которая разрешает операции с нефтью из Венесуэлы, но запрещает транзакции с лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

    Лицензия позволяет операции по «экспорту, реэкспорту, продаже, перепродаже, поставке, хранению, маркетингу, покупке, доставке или транспортировке нефти», передает ТАСС.

    Однако документ «не разрешает любую транзакцию с участием лица, находящегося в Российской Федерации, Исламской Республике Иран, КНДР, Республике Куба». Также ограничения касаются организаций, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются гражданами этих стран, или являются их совместными предприятиями.

    Министерство финансов США во вторник также опубликовало лицензию, которая временно выводит из-под американских санкций операции по поставке в Венесуэлу товаров и технологий для добычи нефти и газа.

    Кроме того, Минфин США выпустил еще одну лицензию, позволяющую временно проводить операции, необходимые для работы портов и аэропортов Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, OFAC заявило, что смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанных с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    11 февраля 2026, 10:55 • Новости дня
    «Газпром нефть» открыла крупнейшее за 30 лет месторождение на Ямале

    Tекст: Вера Басилая

    В арктической зоне Ямало-Ненецкого округа найдено новое месторождение с запасами 55 млн тонн нефти, его назвали в честь геолога Алексея Конторовича, сообщила компания «Газпром нефть».

    «Газпром нефть» сообщила об открытии крупнейшего за последние 30 лет нефтяного месторождения на Ямале с запасами 55 млн тонн нефти. Месторождение было обнаружено в пределах Южно-Новопортовского и Салетинского участков Ямальского района ЯНАО. При бурении поисково-оценочной скважины на глубине 2,7 километра были получены промышленные притоки малосернистой и низковязкой нефти, газа и конденсата, передает РИА «Новости».

    Месторождение названо в честь российского геолога Алексея Конторовича, одного из основателей отечественной школы геологии нефти и газа. До открытия компания в течение трех лет исследовала участки с помощью 2D- и 3D-сейсморазведки, а также создала геологические и гидродинамические модели недр. Бурение сопровождалось дистанционно из центра управления в Тюмени.

    Новое месторождение войдет в состав нефтегазового кластера «Газпром нефти» на юге Ямала, который включает Южно-Новопортовский, Суровый и Салетинский участки. В ближайшее время планируется доразведка, после которой будет сформирована программа разработки новых залежей.

    Глава компании Александр Дюков отметил: «Это открытие, крупнейшее для Ямала за последние 30 лет, подтверждает, что ресурсная база нашей страны еще далеко не полностью изучена». Он добавил, что возможности для поиска новых крупных месторождений сохраняются и в Арктике, и в Восточной Сибири.

    Руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин заявил, что доля низкосернистой нефти в России составляет около 32%. Значительная часть таких сортов добывается в Западной и Восточной Сибири. Особенно выделяются ХМАО, ЯНАО, Красноярский край и Якутия, где ведется активная добыча низкосернистой нефти.

    10 февраля 2026, 13:55 • Новости дня
    Греция и Мальта выступили против запрета ЕС на перевозку нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Греция и Мальта выразили сомнения относительно введения Евросоюзом полного запрета на предоставление услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование и фрахт, сообщило агентство Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Греция и Мальта выступили против введения полного запрета Евросоюзом на услуги по транспортировке российской нефти, включая страхование и фрахт, передает ТАСС.

    По информации агентства, обе страны выразили сомнения относительно целесообразности столь жестких мер и подняли этот вопрос на встрече послов ЕС.

    В ходе обсуждения был представлен проект 20-го пакета санкций против России. Собеседники агентства отмечают, что Греция и Мальта опасаются негативных последствий для европейской судоходной отрасли, а также возможного роста цен на энергоносители.

    Данный вопрос стал предметом активного обсуждения среди стран Евросоюза, так как судоходство играет важную роль в экономике обеих стран. Окончательное решение по вопросу полного запрета еще не принято.

    Ранее сообщалось, что новый пакет санкций включает общесекторальные ограничения. Евросоюз переходит от схемы предельных цен стран G7 к полному запрету на морские перевозки российской нефти.

    Фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию.

    Евросоюз обсуждает также отмену потолка цен на российскую нефть.

    10 февраля 2026, 08:08 • Новости дня
    Нефть подешевела на новостях о переговорах представителей США и Ирана

    Мировые цены на нефть снизились на новостях о переговорах США и Ирана

    Мировые цены на нефть во вторник продолжили снижение из-за новостей о переговорах представителей США и Ирана.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.29 снижается на 0,17% относительно закрытия, до 68,92 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть арки WTI – на 0,22%, до 64,22 доллара, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в прошлую пятницу в столице Омана Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по поводу иранской ядерной программы. Американский президент отметил, что они прошли хорошо и будут продолжаться.

    Накануне осведомленный источник в Иране также сообщил, что переговоры прошли позитивно.

    «И Вашингтон, и Тегеран дали позитивную оценку переговорам в Омане, дав понять, что дальнейшие обсуждения состоятся», – цитирует Bloomberg аналитиков RBC Capital Markets LLC.

    9 февраля 2026, 08:14 • Новости дня
    Нефть подешевела на 1% на переговорах между представителями США и Ирана

    Мировые цены на нефть снизились на 1% на переговорах представителей США и Ирана

    Мировые цены на нефть начали неделю снижением после переговоров между представителями США и Ирана.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.37 падает на 1,09% относительно закрытия, до 67,31 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,05%, до 62,88 доллара, передает РИА «Новости».

    Эксперты наблюдают за развитием ситуации между США и Ираном. В пятницу в оманской столице Маскате после многомесячной паузы, которая возникла из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта, прошли переговоры между делегациями США и Ирана по поводу иранской ядерной программы.

    В субботу американский президент заявил, что переговоры прошли хорошо и будут продолжаться.

    «В начале недели цены на нефть снизились, так как рынок вздохнул с облегчением в связи с американо-иранскими ядерными переговорами в Омане», – цитирует Reuters аналитика рынка IG Тони Сикамору.

    12 февраля 2026, 01:18 • Новости дня
    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти

    Бессент: При урегулировании на Украине США могут снять санкции с России

    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отмена ограничений на российскую нефть возможна после достижения мирного соглашения по украинскому кризису, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Бессент не исключил снижения мировых цен на энергоносители. «Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент заявил, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине. Он также добавил, что санкции США в октябре 2025 года против «Роснефти» и «Лукойла» якобы помогли России сесть за стол переговоров.

    11 февраля 2026, 08:08 • Новости дня
    Нефть подорожала после выхода оценки запасов в США

    Мировые цены на нефть выросли после выхода оценки запасов в США

    Мировые цены на нефть в среду выросли после выхода оценки запасов сырья в США.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.20 увеличивается на 0,76% относительно закрытия, до 69,32 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,84%, до 64,5 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал оценку запасов в США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 февраля, выросли на 13,4 млн баррелей.

    Позднее будет опубликована официальная статистика минэнерго США.

    12 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства навсегда утратили доступ к бюджетным российским энергоресурсам, возврат к прежней экономической модели невозможен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Ситуация на рынке изменилась безвозвратно, сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    «Эпоха дешевой российской энергии прекратилась в 2022 году. И пути назад нет», – добавил политик.

    Макрон также указал на завершение времени, когда Китай выступал ключевым экспортным рынком для государств Евросоюза. По его словам, Германия впервые зафиксировала дефицит торгового баланса с КНР. Это событие наглядно демонстрирует глобальные сдвиги в экономике региона.

    Также он указал на давление Вашингтона через введение торговых пошлин.

    Ранее Макрон заявлял, что ЕС поменяла зависимость от России на зависимость от США в энергетической сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые европейские ограничения могут усилить позиции российского СПГ на мировом рынке.

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

  • О газете
