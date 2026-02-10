Куба прекратила заправку пассажирских самолетов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Куба уведомила авиакомпании о том, что с 11 февраля по 11 марта на девяти аэропортах острова, включая Международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване, не будет доступно авиатопливо, сообщает NBC News.

Официальные уведомления опубликованы на фоне усугубления энергетического кризиса из-за ужесточения блокады США и давления со стороны администрации Дональда Трампа.

Власти Кубы объясняют дефицит тем, что страна практически лишилась поставок нефти из Венесуэлы и Мексики, которые ранее были основными источниками топлива. В январе Трамп подписал указ о введении тарифа на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, что дополнительно осложнило ситуацию. Это решение особенно остро ударило по туристической отрасли, которая ежегодно приносила стране до 3 млрд долларов.

Некоторые авиакомпании, в том числе Air Canada, уже объявили о приостановке рейсов на Кубу. Другие перевозчики сообщили о задержках и вынужденных посадках в Доминиканской Республике для дозаправки перед вылетом в Гавану. По словам одного из пилотов, столь масштабное официальное объявление о невозможности заправки крайне необычно даже для Кубы, часто переживающей кризисы.

Власти также сообщили о сокращении рабочих часов банков, приостановке культурных мероприятий и практически полной остановке общественного транспорта в Гаване. Жители столицы столкнулись с длительными отключениями электроэнергии, многочасовыми очередями за топливом и перебоями в поставках продуктов и медикаментов.

Энергетический кризис вынудил организаторов отменить Международную книжную ярмарку в Гаване и пересмотреть календарь национального бейсбольного сезона. Теперь продажа топлива возможна только за доллары и в объеме не более 20 литров на пользователя.

