Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за США

Tекст: Катерина Туманова

Президент Клаудия Шейнбаум объяснила, что правительство ведет дипломатическую работу по поиску новых путей поддержки Кубы в обход американских ограничений, передает ТАСС.

«Отправка [нефти] в данный момент приостановлена, мы стремимся избежать негативных последствий для Мексики», – заявила Шейнбаум.

Она подчеркнула, что США опубликовали указ о введении тарифов для стран, поставляющих топливо на Кубу, и Мехико занимается поиском решений.

Президент Мексики также призвала США отменить рестрикции, назвав их несправедливыми по отношению к кубинскому народу.

«У них нет топлива для больниц, для школ, поэтому страдает народ. Мы будем помогать народу Кубы, как всегда, в любой момент помогали народам, нуждающимся в помощи», – добавила Шейнбаум.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове в понедельник. США планируют начать морскую блокаду Кубы. На Кубе объявили чрезвычайное положение из-за «угрозы США». Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США.

