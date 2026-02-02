Politico сообщила о выделении ЕС 150 млн евро Гренландии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз планирует выделить Гренландии 150 млн евро в текущем финансовом периоде, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico. Такое решение отражено в письме Еврокомиссии Европарламенту от 26 января. Как отмечается в материале, эти средства будут выделены из бюджетного «резерва» ЕС.

Издание также подчеркивает, что в следующем долгосрочном бюджете, начиная с 2028 года, поддержка Гренландии со стороны Евросоюза превысит 500 млн евро. Это более чем в два раза превышает нынешний объем расходов ЕС на остров.

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что на встрече министров иностранных дел ЕС обсуждались дополнительные меры по усилению обороны Гренландии. Гренландия остается частью Датского королевства, однако в последние годы вопрос о ее статусе неоднократно поднимался на международном уровне.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предупреждали Вашингтон, что ожидают уважения к территориальной целостности и не допустят захвата острова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки датских солдат были замечены в аэропорту Гренландии.

Вэнс заявил о прогрессе в переговорах США и НАТО по Гренландии.

Немецкие солдаты находились на территории Гренландии только одни сутки.